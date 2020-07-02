夏天快來練拳擊！冷氣房內就能做　30分鐘直接爆汗燃脂

▲（圖／Evelyn Chou提供）

拳擊，不受空間限制，只要一個小空間就可行，怕熱的人還能邊吹冷氣邊運動呢！拳擊能快速拉高心跳率，達到燃脂效果，因此整體的運動時間還不用太長，誠心推薦給大家。但，其實專業的拳擊難度頗高，因此我這次是安排三個很基礎的動作，中間再搭配一些肌力訓練，有效衝高心跳率，整體運動時間約設定在 30 分鐘。

STOP 1：動作拆解





▲（圖／Evelyn Chou提供）

我們先來講解一下準備動作：身體微微往前傾，雙手握拳放在距離下巴 5 公分的位置，主要是為了保護臉不受攻擊，也方便你出拳，手肘記得不要外掀、儘量收緊腋下。雙腳採弓箭步、一前一後。

▲（圖／Evelyn Chou提供）

再來測試一下最基礎的直拳，眼睛直視前方，想像你的拳頭就是箭頭，利用背部的力量，將整隻手往前推，在過程中腰部會跟著旋轉、腳會也會跟著微微踮起，直到拳頭不能再往前了，就可以回到準備動作，恭喜你！完成了第一次的拳擊體驗。請左右手各打 20 下。

▲（圖／Evelyn Chou提供）

雙手共打 40 下之後，請馬上進行徒手深蹲 10 下，如果覺得很輕鬆，深蹲時雙手可負重，做完後請休息 1 分鐘，以上來回做 3 組。

STOP 2：勾拳

▲（圖／Evelyn Chou提供）

接著是勾拳，可以想像剛剛的箭頭是拳頭，現在則換成手肘，同樣背部出力、腳微微踮起。此時可能會突然覺得距離怎麼變得很短，千萬不要勉強，就想像目標物的距離比較近而已。這裡同樣左右手，請各打 20 下。

▲（圖／Evelyn Chou提供）

同樣還沒到組間休息時間，這裡請進行分腿蹲 10 下，同樣的如果覺得太輕鬆，雙手可負重，做完後休息 1 分鐘，以上來回做 3 組。

STOP 3：上勾拳

▲（圖／Evelyn Chou提供）

終於到了有一點難度的上勾拳，這邊會用兩張照片來講比較完整一些。上勾拳的出拳位置在腰部，這裡很常有人手肘會外翻，記得還是要夾緊腋下喔！此時整個身體的重心會輕微的放在後腿。

▲（圖／Evelyn Chou提供）

準備好之後，就能夠出拳啦！用背部的力量帶動手肘，把拳頭當箭頭往上攻擊，頂點高度會平行你的眼睛，上勾拳同樣左右手交替，各做 20 下，中間休息 30 秒再做兩組就完成今天的訓練了！

拳擊課表建議可一週進行三次，其實可能從第三週開始，感覺身體似乎已經適應了，這時候可以拉高出擊的次數，例如左右手各打 30 下，中間的肌力訓練如深蹲、分腿蹲，也可以開始進行負重。記得也要一邊調整飲食，把精緻食物換成原型食物，包準一個月就能簡單瘦！

延伸閱讀：

輕鬆駕馭小可愛、削肩背心！3 組夏天必做消除掰掰袖訓練，打造迷人手臂線條



健身族必看！打破各種「最正確」的飲食法，掌握均衡攝取的 3 大原則



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/