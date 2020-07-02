不再免費請自備！日本宣布7/1起實施「塑膠袋收費」　售價出爐

▲日本塑膠袋開始收費制。（圖／達志圖庫）

圖文／CTWANT

計劃在疫情解禁後前往日本旅遊的民眾要注意了，日本全國自7月1日起，將開始實施塑膠袋收費政策，包括超市和便利商店在內，無論行業和商店規模大小，都將開始執行此制度；另外，日本政府同時也鼓勵民眾外出購物時能自備購物袋，呼籲全國人民為了維護環境一同努力。

根據《NHK》報導，日本政府為了防止塑膠垃圾流入海洋造成汙染，實施垃圾袋收費制度，並倡導民眾多加使用自備的購物袋。日本3大超商業者如7-Eleven等，已自1日起開始出售每個3至5日圓（約0.83～1.38元台幣）的塑膠袋，超市和百貨業者也相繼推出因應措施。

日本環境大臣小泉進次郎，於上月30日的新聞發布會上表示，「毫無疑問的，這給了我們一個很好的思考機會；是否該趁現在全面執行塑膠袋收費制，以期促使日本所有人民，減少對塑膠袋的依賴。」

根據日本環境省統計，一年中由塑膠袋所產生的垃圾量，至少占了所有的塑膠廢物的2％至3％。因此環境省希望藉由收費制，能讓國民對消耗性塑膠袋有更進一步的認識，並藉此減少垃圾量。

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