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搔癢起水泡！夏天手上竟罹「螞蟻窩」病　女崩潰3年苦吞安眠藥

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天氣炎熱，許多人因此發生很多「熱症」，就有一名婦人因此長期服用安眠藥。示意圖，非當事人。（圖／報系資料照）

▲天氣炎熱，許多人因此發生很多「熱症」，就有一名婦人因此長期服用安眠藥。示意圖，非當事人。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

45歲黃小姐左手手掌搔癢起水泡已經持續3年，經皮膚科診斷為汗皰疹，每當天氣一變熱時就會發作，使用類固醇藥物治療，但狀況反反覆覆，有時癢到嚴重時還需服用安眠藥才能入睡，因此前往北市聯合醫院仁愛院區中醫科就診，中醫師予以科學中藥「白虎湯」，並搭配中藥即飲包「換膚方3.0」一天一包，服藥後第一周安然入眠不用安眠藥，於一個月後搔癢感已無，現於門診繼續治療更年期及其他問題。

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，汗皰疹是春季轉夏季時容易發生的疾病，屬於「急性濕疹」的一種，症狀以手掌劇烈搔癢為主，不具有傳染性，汗皰疹的成因不明，可能與本身有異位性皮膚炎體質、接觸過敏原、壓力、多汗症、遺傳有關，使用類固醇藥膏治療固然有效，但如果症狀反覆，中醫再介入治療能夠加強療效。

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謝旭東指出，汗皰疹在中醫典籍記載中屬於「螞蟻窩」、「田螺皰」，本病常與「濕熱」相關，所以治療上會用清熱利濕為主軸，再搭配個人體質用藥治療。「換膚方3.0」中有知母、石膏、黃芩能夠清熱抗炎，並有蒼朮、茯苓利濕，能夠減少汗多的狀況，快速緩解汗皰疹的搔癢不適感。

新研發的換膚方3.0，其中的調整是將藿香改為「茯苓」，加強了利水除濕的效果，對於汗皰疹搔癢腫脹有幫助，此外，茯苓也具有寧心安神的功效，故對於案例中因搔癢不易入眠的人，能夠解除心中的煩悶，幫助入眠。在「神農本草經」記載茯苓能夠久服延年，是列為上品的珍貴藥材。

謝旭東也建議汗皰疹患者平時要注意「睡眠」、「壓力」、「飲食」三者的平衡，汗皰疹會因壓力大而變嚴重，所以此時睡眠和飲食很重要，無法減少壓力的話，至少顧好睡眠和飲食，以免汗皰疹搔癢加重。此外，手腳要盡量避免觸碰肥皂、洗碗精、刺激性的化學物品，保持手腳的乾爽。飲食上注意避免菸酒，若是過敏體質，也要小心烤炸辣類、甜食，芒果、荔枝、龍眼等熱性水果也要少食用。

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