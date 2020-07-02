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不管了！「瑞德西韋」未來3個月產量　美國全部買斷

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能有效治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／路透社）

▲能有效治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

美國大型生物製藥吉利德公司（Gilead）所生產製造的瑞德西韋（Remdesivir），已被證實是可有效治療新冠肺炎的其中一種藥物；根據《每日郵報》報導，目前美國總統川普（Donald Trump）已將該公司未來3個月所有的瑞德西韋產量買斷。

報導指出，瑞德西韋一開始是為了治療伊波拉病毒而研發出的疫苗，但有研究顯示，它能有效幫助新冠肺炎患者縮短療程，更快的恢復健康。而川普政府也在日前表示，若疫苗研發出來，願意以較其他國家更高的價格購買，以確保美國能擁有足夠的醫療資源。

據了解，目前美國已採購了吉利德公司約90%，包含7月、8月和9月，超過50萬劑的瑞德西韋疫苗。對此，英國利物浦大學（Liverpool University）訪問研究員希爾（Andrew Hill）表示，「美國擁有大量的瑞德西韋藥劑，並且沒有留下任何多餘的數量給英國和歐洲，而在未來的3個月內，也沒有其他國家能獲得瑞德西韋疫苗的治療。」

美國衛生與公眾服務部部長阿扎爾（Alex Azar）則說，「我們將盡最大努力，確保美國所有新冠肺炎的病患，都能得到瑞德西韋疫苗的治療。而川普政府也正竭盡所能的了解更多有關治療新冠肺炎的方法，並確認美國人民都能擁有這些治療的機會。」

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