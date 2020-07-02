賞蓮可以很國際！　2020桃園蓮花季7/5登場蓮園充滿異國風情

▲市長鄭文燦表示，2020桃園蓮花季7/5登場蓮園充滿異國風情。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

來桃園賞蓮，今年蓮園風情很國際！2020桃園蓮花季將於7月5日至8月30日止，以國際蓮花園為主題，由桃園觀音區蓮花園休閒農業區內6個農場分別配合活動主題，打造出法國、日本、泰國、越南等不同國家的國際拍照景點，要給到訪遊客透過異國風情，看到不一樣的桃園蓮花季，在炎炎夏季享受疫情解封後的活動樂趣。

▲▼2020桃園蓮花季7/5登場蓮園充滿異國風情。（圖／市府提供）

市府農業局2日於文化局廣場舉辦2020桃園蓮花季啟動說明會，市長鄭文燦指出，2020桃園蓮花季以國際蓮花園為主題，由蓮花園休閒農業區內6個農場分別配合活動主題，打造出不同的國際拍照景點，包括法式的「莫內的花園」、日式的「林家古厝」、巴西亞馬遜雨林大王蓮田的「康莊蓮園」、泰國紅蓮花水上市場的「荷竹農場」、越南河內西湖蓮花池的「蓮荷園」、印尼峇里島的「青林農場」，加上神似澳洲墨爾本莫內湖的「蓮花故事館」等場景。

▲2020桃園蓮花季7/5登場。（圖／市府提供）

除了展現不同國家文化風情的蓮園外，今年度蓮花季市府與饗賓集團的「果然匯」餐廳合作，從7月1日起聯手推出9道蓮花餐點，展現蓮花食材多元運用方式。此外，考量當前疫情趨緩，也推出農事體驗及社區小旅行，並恢復周末特色活動，從7月5日的「花遊世界國際蓮花園」揭開活動序幕，至8月30日壓軸的「好客音浪演唱會」，周周有活動，非常精彩，歡迎大小朋友共同體驗不同的文化魅力。

▲蓮藕貢丸。▼2020桃園蓮花季啟動。（圖／市府提供）



農業局長郭承泉說，2020桃園蓮花季搭配在地的蓮花園休閒農業區，規劃多樣化活動，包括「花遊世界國際蓮花園」、「桃園西瓜節瓜王爭霸戰」、「客家文化古婚禮」、「花現觀音親子童遊」、「火燄蟲客家說演團」、「荷田野餐美食宴」、「瘋原Band」、「街頭藝人嘉年華」、「紙風車劇團」、「農事體驗週」、「一心戲劇團」、「親子寫生嘉年華」、「原林舞集」及「好客音浪演唱會」等精彩活動，期間更結合「FB打卡活動」，凡活動期間於觀音區蓮花園休閒農業區拍照打卡，即可參與Nintendo Switch遊戲主機抽獎。

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