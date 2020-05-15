大樹玉荷包將上市　韓國瑜化身購物台主播號召預購

▲韓國瑜與農業局長開直播推銷玉荷包。（圖／翻攝韓國瑜臉書）





記者洪正達／高雄報導

今年南部氣候溫暖少雨，讓不少農產都能順利上市，尤其名聞遐邇的大樹區玉荷包也即將在月底開賣，高雄市長韓國瑜15日下午便與農業局長吳芳銘一同直播推銷，讓民眾可預先在農業局店商平台「高雄首選」進行預購，並在25日菜收出貨。

韓國瑜在直播中表示，玉荷包採收期只有半個月，趕得上購買的民眾就能吃到最好吃的玉荷包，雖然去年的產量由於氣候與大雨因素產量短少非常多，但是在今年也因氣候的因素豐收，大多數果農的採收情形最少都有6成以上，總產量最少超過15000公噸，現在可在高雄首選平台預購後，25日就會進行採收裝箱，並宅配到府。

農業局長吳芳銘也說，在這次的玉荷包預購活動中，民眾會發現到開向後的荔枝都呈現散裝的狀態，這是目前正在推廣的冷煉技術，在裝先前都會進行「剪枝」，內外銷都會採取同樣的方式進行。

▲韓國瑜試吃玉荷包。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



關於新冠肺炎農民紓困的部分，吳芳銘強調，如果本身具有農保或農職保身分的民眾，且具有農會的帳戶，已經在12四匯入1萬元紓困金，如果不具相關資格，則要親自到農會進行申請，農業局也會在2星期內審核後進行撥款，希望需要紓困卻無農會帳戶的民眾進入申請，目前高雄市已撥款8萬多位農民，目前仍須審核的民眾將近有1000位。