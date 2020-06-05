寵物食安「停看聽」　 農業局呼籲業者為毛孩食安把關！

▲台南市農業局動保處，將積極為毛小孩食品安全做把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應現今犬貓寵物飼養日益興盛，各式各樣種類繁多的寵物食品陸續上市，主打手工現做與客製化毛小孩造型等噱頭，成為飼主間熱門的搶購目標，寵物食品產業消費力不容小覷，同時配合網路購物商場普及，儼然已成為許多寵物食品製造商或通路商熱門銷售管道之一。

台南市動保處指出，這種情況卻也意味著越來越容易在網站各式廣告圖示下進行買賣行為，而飼主往往在收到商品時，才發現文字應標示事項不足或缺漏，難免會造成毛孩們的食品安全隱憂。

黃偉哲市長相當重視毛小孩各項福利，也要求農業局動保處積極為毛小孩食品安全做把關。為保障寵物食品來源透明與民眾知的權利，動物保護法第22-3條規範：「寵物食品製造、加工或輸入業者，應就所營之寵物食品向中央主管機關申報。」，農業局謝耀清局長呼籲業者應有定期於行政院農委會寵物食品申報網主動申報的觀念，以供民眾上網查詢相關資訊，違者經限期改善而未改善，將處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另寵物食品業者應依據動物保護法第22-5條規定之食品應標示事項，以中文及通用符號，於容器、包裝或說明書之上顯著標明，民眾若發現寵物食品有標示不全情形，可向農業局動保處進行舉發，如經查證屬實且經限期改善而未改善者，將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。同時業者對於寵物食品不得有不實、誇張或易生誤解之宣傳廣告，倘販售宣稱具有療效之寵物食品，更可能違反動物用藥品管理法，處以新台幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰。

農業局動保處於6月3日召開「替毛孩食安把關」記者會，並邀請台南市寵物食品及用品商業同業公會郭振東理事長等共同與會，藉此機會向民眾及寵物食品業者進行宣導，應注意寵物食品申報及標示相關規範，保障毛小孩基本「食」的權利，另農業局動保處除不定期至寵物食品販賣處稽查，同時針對民眾反應案件積極查辦，2019年至2020年5月已查核3617件，輔導要求疑涉違規之業者限期改善計5件，裁罰1件，讓毛小孩吃得安心，飼主更放心。

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