考生注意！一張圖看「3天指考天氣」攻略　北中南部午後雷雨區曝

▲大學指考2日至4日登場，各地大多是多雲到晴天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

周五起一連三天指考將登場！氣象局表示，未來幾天各地多半是多雲到晴、高溫炎熱天氣，但還是會有些降雨機率，尤其7/3午後雷陣雨範圍較廣，中部以北、東北部地區及南部、花蓮、臺東山區皆要注意，有些地方並有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，未來3天太平洋高壓還是持續發威，帶來沉降作用，因此各地多半是多雲到晴、高溫炎熱的天氣。這種情況下因為雲量少，紫外線指數幾乎都在過量或危險級，氣象局提醒赴考時請多補充水份並做適度的防曬。

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▲一張圖看北中南東3天指考天氣。（圖／中央氣象局）

不過，未來三天還是會有些降雨的，清晨到上午這個時段，因為大環境的西南風和陸風輻合，在中南部地區會有局部短暫陣雨，不過降雨會有空檔，且很局部，不是每個地方都會下到。

另外，太平洋高壓雖然神威，但是也未必能完全壓制午後熱對流，午後要注意午後雷陣雨，尤其在7/3，也就是明天，高壓才剛開始重新增強，午後雷陣雨的範圍會比較廣。

▲氣象局提醒，7/3午後雷陣雨雨區較廣，考生可攜帶雨具備用。（圖／記者李毓康攝）

中部以北、東北部地區及南部、花蓮、台東山區皆要注意，有些地方並有局部大雨發生的機率。午後雷陣雨雖然短暫，但降雨急促、且常伴隨著雷擊與強陣風，務必多加留意。

7/4、7/5高壓更加西伸增強，會使得午後雷陣雨的範圍減小，發生大雨的機率也降低，但仍建議攜帶雨具備用，沒下雨也可以遮陽。

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