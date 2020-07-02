　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨彈開炸11縣市！彰化「驚人雨瀑」照曝　網驚：有夠突如其來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彰中雨瀑,Chin Yuan Hung來自彰中的分享！。（圖／網友授權提供）

▲對流雲系發展旺盛，今天彰中再現驚人雨瀑。（圖／網友Chin Yuan Hung授權提供）

記者賴文萱／台北報導

受到對流雲系發展旺盛影響，今（2）日中午起，南投以北、宜蘭地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，氣象局也發布大雨特報。氣象局長鄭明典就在FB分享出來自彰化網友投稿的彰中驚人雨瀑照，提醒民眾今天午後對流又來了！

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲氣象局北、中各發布一個大雷雨即時訊息，11縣市慎防雷雨彈。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布大雨特報，也針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止；「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。

鄭明典今也在臉書分享來自彰化網友分享的驚人雨瀑照片，底下也引來各地網友回報所在地的下雨情況，有網友就拍下大雨中的路況，驚呼「有夠突如其來」，另外，也有網友說「我家正在在雨瀑之中」，也有網友分享黑壓壓的雲層照片，引來鄭明典稱讚「很有氣勢！」。

▲▼瑪莉亞颱風,路人,行人,傘吹飛,大雨,颱風天。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

豪雨特報範圍
台中市、南投縣

大雨特報範圍
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲▼豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對北北基等17縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天西南風持續帶來偏多的水氣，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中清晨、夜晚的降雨傾向於西南沿海一帶；而在太平洋高壓偏弱的情況下，各地出現午後雷陣雨的機率偏高，並有大雨的發生的機率，尤其是北部地區及各地山區更要提防局部短時豪雨及大雷雨。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲午後北部地區及各地山區要提防局部短時豪雨及大雷雨。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，未下雨時仍悶熱，各地高溫約在33至35度，特別是台北盆地、中部近山區平地和河谷及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／台中大暴雨路樹倒塌！女騎士遭壓命危
午後大雷雨狂炸！4縣市升級「豪雨警戒」　氣象局續發大雨特報
緬甸礦場驚悚「塵土狂炸」影片曝！工人狂吼：快跑..100同事
快訊／彰化「驚人雨瀑」照片曝光　大雷雨彈開炸11縣市
緬甸玉石場崩塌96人死亡！　採集途中遭吞噬傳十多人受困
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今夏最夯！新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」　3日中午將開放網路報名

台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑　首日創下200萬元消費金額

午後大雷雨狂炸！4縣市升級「豪雨警戒」　氣象局續發大雨特報

隔離遇到停電成為靈感！雲門新作《定光》舞者爬海拔3422公尺合歡山

5歲兒喊「我喜歡男的」　爸驚「這天來得太快」...抬頭秒暈：林北都買爆

帶女兒上龍山寺！老爸一看「是這尊神仙」警鈴狂響　光速逃：這爺爺不用拜

台鐵台中站商場9月試營運！「美食街、主題餐廳」通通年底開幕

5G時代來臨！交通部明年起砸43億　啟動「智慧運輸建設計畫」

墨西哥染疫男未採檢就回台　羅一鈞揭原因：當地量能有限「只給重症篩」

快訊／大雷雨彈開炸11縣市！彰化「驚人雨瀑」照曝　網驚：有夠突如其來

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

今夏最夯！新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」　3日中午將開放網路報名

台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑　首日創下200萬元消費金額

午後大雷雨狂炸！4縣市升級「豪雨警戒」　氣象局續發大雨特報

隔離遇到停電成為靈感！雲門新作《定光》舞者爬海拔3422公尺合歡山

5歲兒喊「我喜歡男的」　爸驚「這天來得太快」...抬頭秒暈：林北都買爆

帶女兒上龍山寺！老爸一看「是這尊神仙」警鈴狂響　光速逃：這爺爺不用拜

台鐵台中站商場9月試營運！「美食街、主題餐廳」通通年底開幕

5G時代來臨！交通部明年起砸43億　啟動「智慧運輸建設計畫」

墨西哥染疫男未採檢就回台　羅一鈞揭原因：當地量能有限「只給重症篩」

快訊／大雷雨彈開炸11縣市！彰化「驚人雨瀑」照曝　網驚：有夠突如其來

緬甸土石流退去！工人同事遺體秒挖出　「衣褲全被泥石刮破」躺岸邊

新疆降「六月雪」凍死500頭羊　積雪厚度達30公分

蔡依林緊身瑜珈服真實體態現形！火辣中空「川字腹肌」藏不住

快訊／大雨侵襲新北！土城、樹林時雨量超過50mm　環漢路單線封閉

男星脫內褲「巨鳥站起來」網瘋傳：沒有割！　本人證實「屁股是我的」

adidas迪士尼經典系列聯名　高飛版Ultraboost

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

夏普首款5G手機AQUOS R5G登台　搭載4鏡頭賣34990元

住得比人好！彰化六星級菇菇樂園　還能坐小火車、爽嗑邪惡爆菇披薩

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

搶12億威力彩頭獎　這3號最會中

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

丈夫公事包暗藏隨身碟　人妻一看傻眼

午後大雷雨狂炸！4縣市升級豪雨警戒

自然美！第一代長榮空姐照曝光

大雷雨彈開炸11縣市！彰中出現驚人雨瀑

登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆：笑死人

逾500機車族起義「要公路總局償命」

新竹市第45萬人誕生　獲市價70萬房車

果汁店爆爭議？外送員送達遭冷回「沒訂」

更多熱門

相關新聞

午後大雷雨襲北北基！17縣市大雨特報

午後大雷雨襲北北基！17縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（2）日南投以北、宜蘭地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

強對流來襲　天氣偏熱雨後涼

強對流來襲　天氣偏熱雨後涼

大雷雨襲北北基！汐止中興路涵洞積水

大雷雨襲北北基！汐止中興路涵洞積水

午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒

午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒

今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面