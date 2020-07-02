快訊／大雷雨彈開炸11縣市！彰化「驚人雨瀑」照曝　網驚：有夠突如其來

▲對流雲系發展旺盛，今天彰中再現驚人雨瀑。（圖／網友Chin Yuan Hung授權提供）

記者賴文萱／台北報導

受到對流雲系發展旺盛影響，今（2）日中午起，南投以北、宜蘭地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，氣象局也發布大雨特報。氣象局長鄭明典就在FB分享出來自彰化網友投稿的彰中驚人雨瀑照，提醒民眾今天午後對流又來了！

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▲氣象局北、中各發布一個大雷雨即時訊息，11縣市慎防雷雨彈。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布大雨特報，也針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止；「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。

鄭明典今也在臉書分享來自彰化網友分享的驚人雨瀑照片，底下也引來各地網友回報所在地的下雨情況，有網友就拍下大雨中的路況，驚呼「有夠突如其來」，另外，也有網友說「我家正在在雨瀑之中」，也有網友分享黑壓壓的雲層照片，引來鄭明典稱讚「很有氣勢！」。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

豪雨特報範圍

台中市、南投縣

大雨特報範圍

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象局針對北北基等17縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天西南風持續帶來偏多的水氣，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中清晨、夜晚的降雨傾向於西南沿海一帶；而在太平洋高壓偏弱的情況下，各地出現午後雷陣雨的機率偏高，並有大雨的發生的機率，尤其是北部地區及各地山區更要提防局部短時豪雨及大雷雨。

▲午後北部地區及各地山區要提防局部短時豪雨及大雷雨。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，未下雨時仍悶熱，各地高溫約在33至35度，特別是台北盆地、中部近山區平地和河谷及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

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