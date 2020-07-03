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「強對流雷雨」全台轟炸！　6縣市高溫燈號

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▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到西南風影響，今午後全台有強對流雷雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，今(3)日午後全台有「強對流」降雨。明天水氣減少，但午後仍有雷雨胞來襲的機率。

今(3)日中部以北、東北部地區及南部、東部、東南部山區午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部短時大雨發生的機率，清晨至上午中南部及金門地區亦有局部短暫陣雨，馬祖及澎湖為多雲到晴的天氣。明(4)日各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，大台北、東北部地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。今天金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請注意。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，今(3)日上午西南風帶來水氣，西南部偶有零星降雨；午後山區對流旺盛，將擴及部分鄰近平地，應慎防雷擊、強風及瞬間大雨。

今日各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37度左右的機率，天氣偏熱，午後遇強對流的地區，則會明顯轉涼。氣象局針對花蓮縣縱谷、台北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區發佈黃色高溫燈號。

▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台6縣市高溫燈號。

最新模式模擬顯示，明日至下週四(4至9日)低層盛行偏南至西南風，天氣偏熱。中層「太平洋高壓」的沉降氣流不夠強，低層水氣雖減少，大氣仍不穩定，清晨上午間迎風面有局部零星降雨的機率；午後山區有對流發展，並有擴及部分鄰近平地的機率，仍要注意雷雨胞帶來小範圍雷擊、強風及瞬間大雨等現象。

ET快訊
「強對流雷雨」全台轟炸！　6縣市高溫燈號
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