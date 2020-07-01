大雷雨襲北北基！汐止1hr「狂降60.5毫米」　中興路涵洞積水一度封閉

▲中興路涵洞連接康寧街，平時車流量相當大，但因地勢較低窪，大雷雨造成積水暫時無法通行。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

受到旺盛對流影響，中央氣象局1日下午2時30分針對北北基發布大雷雨即時訊息，除了劇烈降雨外，還常伴隨打雷、閃電，並可能出現較強陣風或冰雹，提醒民眾注意。瞬間猛烈的雨勢也導致汐止區中興路涵洞積淹水，導致汽機車無法行駛，因此現場也緊急擺放交通錐「暫時封閉」。

中央氣象局針對雙北、基隆發布大雷雨即時訊息，預計持續時間至下午3時30分止；根據雨量觀測資料，新北市汐止區雨勢相當猛烈，短短1小時內累積雨量達60.5毫米，臉書社團「汐止集團」網友紛紛PO出災情，尤其位於中興路、連接康寧街的涵洞要道因地勢低窪，再加上瞬間強降雨，導致水勢宣洩不及而積水，現場汽機車無法通行，因此一度擺放交通錐暫時封閉，所幸3時30分後雨勢稍緩，涵洞積水也迅速排除，現已恢復人車通行。

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除了中興路涵洞外，汐止大同路二段551巷下午2時40分許也傳出積水情形，水深淹過腳踝，現場還有枕木漂過，網友也直呼「早上才經過，現在回得了家嗎？」「真的別再有人衝過來了」、「這邊一定會摔車，之前有人摔過」、「這裡大雨必淹，而且一定會漂木頭！」在雨勢緩和後，稍早該處的積水也已逐漸退去，所幸並未傳出事故。

▼汐止大同路二段551巷處下午也傳出積水，水深沒過腳踝。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）