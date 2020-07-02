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強對流來襲「天氣偏熱雨後涼」　全台午後防雷雨轟炸

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲氣象局針對台北市盆地發佈黃色高溫燈號。（圖／記者黃克翔攝

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風、「海陸風」環流轉換交互作用下，今(2日)天中南部有雨。其他地區午後對流旺盛，中午過後就有「劇烈天氣」發生的機率。

中央氣象局預報員張承傳表示，今(2)日鋒面接近及西南風影響，臺灣各地午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，尤其北部地區有短時豪雨發生的機率；除午後雷陣雨外，中南部、東南部及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(2)日上午因 「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部間歇性陣雨或雷雨；午後對流旺盛，各地區皆有有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的影響。

今日各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點(縱谷)，仍有升至37度左右的機率，天氣偏熱。氣象局針對花蓮縣縱谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市盆地為黃色燈號。但午後遇強對流的地區，明顯轉涼。

▲▼高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局）

▲高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，明(3)日天氣型態類似、大氣不穩定；清晨至上午中南部有局部零星降雨的機率，午後對流旺盛，應續防「劇烈天氣」。仍在低層暖空氣內，天氣偏熱，午後遇雨轉涼。週六至下週三(4至8日)低層盛行偏南至西南風，輸送水氣雖減少，但中層「太平洋高壓」的沉降氣流不夠強，清晨上午間迎風面有局部零星降雨的機率，午後仍有局部性陣雨或雷雨；天氣偏熱。

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