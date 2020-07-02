印度禁59款大陸APP　陸駐印使館：歧視性限制「濫用國安例外」

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度政府6月29日以國家安全為由，宣布禁用抖音、微信在內的59項中國大陸的手機應用軟體，印度總理莫迪（Narendra Modi）更在7月1日退出微博。對此，大陸駐印度使館表示，中方強烈關注此事，堅決反對，「敦促印方改變相關歧視性做法，對各國來印投資企業和服務提供者一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。」

大陸駐印度使館指出，印方措施選擇性地特定針對部分中國應用程序，歧視性地採取限制，理由模糊牽強，程序有違公正公開，濫用國家安全例外，涉嫌違反世貿組織相關規則，與國際貿易和電子商務發展大趨勢背道而馳，更無益於印度消費者利益和促進市場競爭。

▼抖音等APP被印度政府禁用。（圖／路透社）



大陸駐印度使館提到，相關應用程序在印度擁有廣大用戶，一直以來嚴格依照印度法律法規運營，為印度消費者、創作者、創業者提供高效迅捷服務。印方的禁止措施，不僅影響為這些應用提供支持的本地印度員工就業，更影響印度用戶利益和眾多創作者、創業者的就業和生計。

大陸駐印度使館強調，希望印方認識到中印經貿合作互利共贏的本質，同時敦促印方改變相關歧視性做法，從雙方根本利益和中印關係大局出發，維護中印經貿合作勢頭，對各國來印投資企業和服務提供者一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。

▼印度總理莫迪7月1日突然刪光微博貼文，並註銷了帳號。（圖／路透社）

