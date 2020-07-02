黃暐瀚斷言陳其邁穩贏…但「是最懂高雄市政的人嗎？」





▲陳其邁 。（資料圖／記者洪正達攝）

政治中心／台北報導

高雄市長補選呈現藍綠白三角督局面，民進黨派出的候選人陳其邁備受外界看好。不過資深媒體人黃暐瀚質疑，儘管陳其邁穩贏，但對方是最懂高雄市政的候選人嗎？

黃暐瀚2日於臉書上提到，高雄市長補選民調出來了，陳其邁不出所料的遙遙領先，而國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政遠遠落後，「還是那句話，陳其邁是穩贏的，贏到有『春』。」

「但陳其邁是最懂高雄市政的參選人嗎？」黃暐瀚轉述，吳益政表達自己對於高雄市政「比陳其邁熟太多」，因為對方從2002年就開始當高雄市議員，且選民服務橫跨整個高雄市，像是爭取高雄鐵路地下化、解決勞健保欠費問題，以及馬頭山掩埋場爭議、焚化爐轉綠電、廢爐渣等等燙手問題都曾經參與。

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