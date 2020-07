川普姪女出書揭家族黑歷史　一度被擋…上訴法官裁決可以出版！

▲美國總統川普團隊先前要求法院禁止姪女瑪莉出書。(圖/路透)

文/中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普的姪女瑪莉(Mary Trump)將出新書爆料家族的黑暗歷史,川普團隊先前請求法院禁止出書,紐約上訴法院法官裁決,解除相關暫時性出版禁令。

法官1日裁定,允許書商賽門舒斯特(Simon & Schuster)付印並發行瑪莉這本240頁著作,書名為「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)。瑪莉在書中稱川普為世界上最危險人物。

川普的弟弟羅伯特(Robert Trump)稍早請求紐約皇后區法院阻止此書發行,以避免書中爆料家族秘密,指稱瑪莉違反2001年她的父親小佛瑞德(Fred Trump Jr)與她祖父、即川普已故父親老佛瑞德(Fred Trump)遺產清算有關的保密協議。

A New York state appellate judge says a book by President Trump’s niece, Mary Trump, which paints a harsh portrait of her uncle and the family’s history can be published. https://t.co/hUk8EYU0d1 — MSNBC (@MSNBC) July 2, 2020

對於瑪莉是否違反保密協議,上訴法院法官予以延後決定,但裁定書商賽門舒斯特(Simon & Schuster)並不屬保密協議一造,因此禁止此書出版的暫時性禁令「撤銷」。

根據出版社說法,這本回憶錄將「大量著墨總統家族的黑暗史」。這本240頁回憶錄詳述瑪莉兒時在祖父母位於紐約皇后區宅邸中所目睹種種事件,當年川普和他的4名手足就是在這棟宅邸成長。(譯者:紀錦玲/核稿:劉學源)