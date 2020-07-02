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普丁可再選掌權到2036！俄近78%選民挺憲改　批評人士抨擊：彌天大謊

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▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯選民在憲政改革公投中壓倒性支持修憲，允許現任總統蒲亭可繼續競選連任，為他主宰俄國大政至2036年敞開大門，但批評人士抨擊這是「彌天大謊」，並未反映真實民意。

法新社和路透社報導，目前已開出98%選票，官方計票結果顯示，近78%選民支持憲政改革，包括讓蒲亭本屆任期於2024年結束後得以再角逐兩任總統，意味他可能再繼續掌權16年。

現年67歲的蒲亭（Vladimir Putin）曾任國家安全委員會（KGB，前蘇聯情報機構）官員，擔任俄國總統或總理已長達20多年，成為蘇聯領袖史達林（Josef Stalin）後，掌權時間最長的克里姆林宮主人。

中央選舉委員會說，近78%選民支持憲政改革，僅逾21%反對，投票率約65%。 中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）說，投票過程「透明」，官員也竭盡全力確保這場公投的公正性 。

不過，俄羅斯反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）卻持不同看法，說這場公投目的在讓蒲亭終身獨攬大選合法化的非法作秀。 他在影片中對支持者說：「我們永遠不會承認這項結果。」

納瓦尼說，新型冠狀病毒疫情當頭，反對派不會選 在此時進行抗議，但如果反對派候選人被阻止參與區域 選舉或投票結果遭竄改，他們將在秋天號召大規模示威。

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