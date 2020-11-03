日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本政府近日透露，將放棄導入原來的飛彈攔截專用艦，打造全新的「陸基神盾」雷達與飛彈發射系統且具備自我防護能力的新型神盾艦，來防禦北韓與中國的飛彈威脅。

根據日本《讀賣新聞》報導，為了因應中國與北韓的飛彈威脅，中國在東海的活動也日趨頻繁，對日本產生潛在的威脅。相關人士指出，日本政府決定放棄原來的「陸基神盾」（Aegis Ashore）系統的替代方案，改用新型神盾艦，目的不僅是要防禦還自北韓的彈道飛彈，也假想攔截來自中國、持續高性能化的巡弋飛彈（cruise missile），以保有「整合飛彈防空能力」。

▲日本「摩耶級」護衛艦「羽黑號」。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

陸基神盾上的SPY-7雷達及飛彈發射系統，將被轉用在新型神盾艦上，加上飛彈防禦功能，讓新型神盾艦擁有自我防護能力，且能感應到敵人的船艦、潛艦、戰機靠近。陸基防禦系統（GMD）過去被稱為國家飛彈防禦系統（NMD），在2002年為了和其他的反飛彈計畫有所區分而改變名稱，例如太空基和海基的攔截計畫。

目前日本最大型的神盾艦是預定在2021年3月服役的「羽黑號」，全長170公尺、寬21公尺、標準排水量8200噸，同時使用通用電氣LM2500燃氣渦輪發動機（General Electric LM2500）。SPY-7雷達比現行神盾艦配備的雷達SPY-1D更高，為了保持平衡，必須擴大船的寬度，日本政府計畫將神盾艦擴寬數公尺，排水量增至9000噸左右。這樣不但可以減輕船員的負擔，也能改善海上自衛隊人員的居住空間。

按照日本政府的規劃，未來的海上自衛隊將會擁有8艘神盾艦。