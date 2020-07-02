從小被放生2子女拒扶養　生父提「一條件」自願同意

記者黃翊婷／綜合報導

66歲的彭姓男子與李姓前妻育有兩名子女，在婚姻關係存續期間，因為積欠賭債影響到家人生活，離婚之後對孩子們也完全不聞不問，如今兩名子女長大成人，反過來提告請求免除扶養義務，他只提出一個條件「讓兩人改從母姓」，就自願同意，最後也獲得新竹地院法官裁准。

▲彭男目前仍是孤身一人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

兩名子女在判決書中提到，雙親是在1982年間結婚，但自出生起，父親就因為長期在外積欠賭債，導致債主追上門索討，鬧得全家人無法正常生活，而且從小到大都是由母親一人工作賺錢、扛起家計，後來雙親在1987年間離婚，他們就沒有見過父親，直到成年為止的費用都是由母親、外婆和舅舅負擔，因此決定提告，希望能免除對父親的扶養義務。

彭男對於上述指控並無異議，他坦言，與前妻離婚之後，曾與陳姓大陸籍女子結婚，但第二段婚姻也維持不到10年，目前算是單身，且沒有工作能力，他願意同意孩子們的聲請，不過有一個附帶條件，「希望他們能改成母姓。」

新竹地院法官認為，李女到庭證實前夫幾乎沒有養過兩名子女，加上彭男對此也沒有任何異議，可見應為事實，考量到他過去沒有正當理由未盡扶養義務，如今反過來要求子女擔起責任，恐怕有失公平，最後依民法第1118條之1第2項的規定，裁定准許免除子女對父親的扶養義務。