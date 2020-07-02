搶12億威力彩「最夯包牌法」曝光！這3號最會中　020932超冷

記者紀佳妘、黃翊婷／台北報導

連續槓龜40期的威力彩今日（2日）開獎，頭獎預估上看12億元。但到底要怎麼買才能成為超級幸運兒，除了台灣彩券公司公布的冷熱門號碼之外，還有投注站老闆秀出最多人購買的方式，就是把第2區01至08的號碼全部買下來。

▲如何成為12億元的幸運得主，全靠這一張！（圖／記者許力方攝）

威力彩頭獎預估上看12億元，假如有人一注獨得，將是今年最高的獎金。據了解，這期的威力彩已經連續槓龜40期，逼近史上最長連47槓紀錄，是2007年以來第三高，因此吸引不少民眾以包牌的方式下注，一圓發財夢。

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但到底要怎麼包牌才是最省錢、最有效率的，投注站老闆透露，最多人採用的方式是「800元包第2區」，也就是將第2區01至08的號碼全部買下來，透過包牌方式來提高中獎機率，同時也可以在買彩券前摸摸店裡的財神爺、彌勒佛等招財物，期許好運、財運滾滾來。

▲投注站曝光最受歡迎的包牌方式。（示意圖／記者呂佳賢攝，與當事店家無關）

而根據台灣彩券公司統計，自2008年威力彩開賣以來，第一區中獎號碼以「24」開過最多次，一共開過242次，排名第二、三則是「04」、「03」，分別開出226、223次；最不常開出的冷門號碼則是「09」，共開出167次，再者是「02」，共開出179次，第三則為「32」，共開186次。

至於第二區中獎號碼以「02」開出最多次，共開過176次最多，最冷門號碼則是「08」，只開過154次。