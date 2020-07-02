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社會 社會焦點 保障人權

都計拆屋法院可宣告無效　張藥房遺孀：判決結果未必符合期待

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記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣2013年間發生大埔強拆事件，「張藥房」屋主張森文情緒低落，最後落水身亡，掀起各界議論。司法院為此在行政訴訟法中新增「都市計畫審查程序」，並在今年7月1日正式上路，未來民眾只要覺得都市計畫可能導致個人土地被徵收，就可以向法院提告。

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

▲原址重建的張藥房目前仍在裝潢中。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

司法院表示，行政訴訟法增訂「都市計畫審查程序」專章，正式上路之後，針對109年7月1日以後發布的都市計畫，民眾如果認為違法且損害自身權益時，可以在都市計畫發布1年內，向法院提起行政訴訟以保障權益，法官也可以宣告該都市計畫無效。

而這次的修法是依據司法院釋字第742號解釋之意旨，希望讓人民財產權及訴訟權等權利受及時、有效、完整的保障。司法院認為，這不僅開啟我國行政訴訟上法規範審查的先河，更具有預先解決紛爭、促進人民權利保障等重大意義。

▲原址重建的張藥房，室內坪數和之前小了許多，但張家人認為家就是家，能大家一起最重要。（圖／記者黃孟珍攝）

▲房子外觀已經大致完成。

不過，2013年大埔強拆事件中的張藥房遺孀彭秀春，聽聞新法上路後向《自由時報》表示，這次的修法對土地正義的推力仍然有限，民眾只是可以提前採取法律行動而已，偏偏大多數人不熟悉法規，加上訴訟過程煎熬，判決結果也有可能不符合期待，最後還是會走回抗爭這條路，政府應該針對土地徵收相關法規，邀請專家、人民參與，才能在開發與人權之間取得平衡。

據了解，「張藥房」經過7年終於在原址重建，預計7月下旬完工，雖然室內坪數僅剩6坪多，空間比起以前小了許多，彭秀春仍對外表示感謝，「家就是家，大小沒有關係」，但家人們已經不想再惹來鄰里異樣的眼光，只想低調完成入厝。

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