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女研究生求「預支34.3萬聘金」救重病父！　相戀5年男友一聽神隱「秒分手封鎖」

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▲女研究生向男友提出預支聘金。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲女研究生向男友提出預支聘金。（圖／翻攝自紅星視頻）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名25歲女研究生自爆，爸爸從2019年12月開始住院，由於醫療費昂貴，她向交往5年的男友提出，希望預支8萬人民幣（約34.3萬元新台幣）聘金救爸爸，沒想到對方拒絕後更提出分手，之後直接封鎖消失了。她把經過放上網籌款後，很快成為了網路熱門話題。

綜合陸媒報導，梁瑞敏是陝西一所大學的研究生，她的父親7個月前回家路上突然昏倒，送醫診斷是腦出血住院，做了開顱等大大小小手術，至今已經花掉約70萬元人民幣（約300萬元新台幣）醫療費，但恢復情況不理想。

從梁瑞敏提供的對話中可見，她詢問男友是不是可以先預支聘金救爸爸，等到之後結婚就不用再給，但男友只先說回頭再說吧，之後就消失了2天。男友再次出現時說，「現在有點太早了，家人說不太合適，要不就這樣吧」，要求以後別聯繫，之後就封鎖了梁瑞敏。

▲女研究生為救病父，向男友提出預支聘金，但被拒絕後封鎖。（圖／翻攝自微博，下同）

梁瑞敏表示，父親的醫療費已經讓家裡背負了數十萬元人民幣的債務，可是目前爸爸只恢復了輕微的意識，因為真的走投無路了，各方面壓力之下，猶豫很久才鼓起勇氣向相戀5年男友提出要求，沒想到最後是這樣的結局，「我也不想這樣，這是最後的籌碼」。

梁瑞敏透露，每天和父親視訊都忍不住痛哭，父親的病至少還需要兩個月的治療，預計費用要40多萬元人民幣，「為了籌錢救父親男朋友也沒了，我還是個學生，真不知道該怎麼給父親籌來救命錢了」。

▲女研究生為救病父，向男友提出預支聘金，但被拒絕後封鎖。（圖／翻攝自微博，下同）

▲女研究生與病父視訊。（圖／翻攝自紅星新聞微博，下同）

據了解，梁父已經於6月30日出院。梁瑞敏籌款機構「河南省慈善總會金像攝影之光公益基金」負責人蘇女士表示，已對梁瑞敏本人情況真實性進行核實，是因為沒有錢而無法繼續治療，梁瑞敏父親才因此出院。

看了新聞之後，一派網友為梁瑞敏不值，「人家本來就打算娶」、「看清他了」、「人家是看到你家負擔重，找個理由甩了你」、「應該一起度過難關啊」、「如果確定是要結婚救父這些錢無可厚非吧」；另一派網友則認同男友做法「要彩禮是什麼，賣身嗎」、「只是男友，本來就沒有一定要出錢」。

▲女研究生為救病父，向男友提出預支聘金，但被拒絕後封鎖。（圖／翻攝自微博，下同）

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