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疫情期間大量公廁關閉　英女王避暑城堡變「露天廁所」

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▲巴爾莫勒爾城堡外的在幾條小徑，出現了大 大量用後即丟的濕紙巾。（圖／翻攝自推特@Balmoral_Castle)

巴爾莫勒爾城堡外的幾條小徑和紀念碑旁邊 ，出現了大量用後即丟的濕紙巾。（圖／翻攝自推特@Balmoral_Castle)

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)周一(29日)報導，英國因為新冠疫情關閉大量公共廁所後，最近一些徒步旅行者和遊客把英國女王的「避暑行宮」巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)當成了露天廁所，並留下大量垃圾。此一行為也惹怒了城堡的工作人員。

據報導，疫情期間，英國關閉了大多數公共設施，包括大部分公廁，卻允許人們在戶外運動和進行社交活動，這導致人們不得不在找不到廁所的情況下，選擇前往「安靜的地方」解決。

近日，女王名下的巴爾莫勒爾城堡外就發現了大量清理排洩物的濕紙巾，而這也引發了城堡工作人員的強烈不滿。城堡的工作人員28日發布推文上譴責說：「今天我們發現城堡外出現大量被丟棄的紙巾，我們非常難過。它們被丟在幾條小徑和紀念碑的旁邊。請大家記住，目前方圓幾英哩內都沒有公共廁所開放。」

工作人員接著說：「如果你真的需要小解，請到距離湖泊或溪流至少30米外的地方解決。如果你需要嗯嗯，請儘量遠離建築物、小徑、水溝或農場。並且請把排洩物埋進一個淺洞裡，再用草皮蓋起來。」

工作人員同時提醒，很多人丟棄的濕紙巾屬於不可生物分解的物質，難以清理回收。目前，白金漢宮暫時沒有對此事進行回應。

位於蘇格蘭亞伯丁郡的巴爾莫勒爾城堡一直以來都是女王最喜歡的避暑聖地，每年她都會和家人到那裡去度假。今年由於新冠疫情關係，女王一直待在溫莎堡，沒有去巴爾莫勒爾城堡度假。

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關鍵字：

巴爾莫勒爾城堡Balmoral Castle

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