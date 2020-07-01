她慘遭性侵勒斃成懸案　35年後「靠下體一滴精液」揭變態真面目…竟是家人！　

▲35年性侵懸案破案。（圖／翻攝自Ozaukee County Sheriff's Office）

記者陳亭伃／綜合報導

1984年美國威斯康辛州發生一起警方遲遲抓不到證據、破案關鍵的命案，死者是一名當時18歲的少女，遭到先姦後殺，死狀相當悽慘，直到2012年死者的其中一名表兄過世之後，警方再次嘗試DNA相驗，竟發現少女陰道中的精液竟與其符合，一舉破獲數十年的懸案。

根據英國《每日郵報》報導，當時年僅18歲的崔西（Traci Hammerberg）在案發當天晚上與朋友在外喝酒，等到家人發現的時候，崔西已經成為一具冰冷的遺體，且經過屍檢，發現她生前遭到性侵、毆打、勒斃等殘酷對待，然而當時卻沒有大數據分析與DNA精密匹配的情況下，無故遭到襲擊的崔西案遲遲無法得到突破性的進展。

直到2019年，警方發現與崔西相關的一位表哥克羅斯（Philip Cross）在2012年因為用藥過度身亡，並存有DNA建檔，於是再燃起希望，將崔西當年陰道中採集到的DNA進行比對。

沒想到卻出現突破性的進展，崔西下體所採集到的DNA竟與克羅斯的檢體相符合，意外破了35年的懸疑案。調查人員推斷，當時崔西在與朋友喝酒完之後，返家路上遇到了克羅斯，於是遭到性侵攻擊，但因當時科技尚未發達，沒有監視器與可靠證據，才讓案情中間出現斷層，如今終於能夠給崔西的家屬一個交代。

►東西這樣買最划算