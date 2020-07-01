世界上沒人承認索馬利蘭？　吳釗燮拋2個理由回擊

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮1日正式宣布，台灣與非洲索馬利蘭共和國互設代表處。不過，由於少有國家承認索國，此舉是否代表台灣承認索馬利蘭？吳釗燮表示，有8個國家、國際組織在索國設立代表機構；同時，索國也在22國設有代表機構。

吳釗燮表示，我國與索馬利蘭共和國的共同友誼及雙方，對於自由、民主、公義、法治共享價值，都同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Smomaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

吳釗燮指出，台灣與索馬利蘭將秉持互惠互利的精神，在漁業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域進行合作。

吳釗燮表示，為推動與非洲國家的合作關係，拓展我國在東部非洲佈局，我國政府與索馬利蘭共和國政府經過協商，由他本人在2月26日與來訪的索國外長穆雅辛（H.E Yasin Hagi Mohamond）共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，且在簽訂後，也晉見總統蔡英文。

不過，由於索馬利蘭被質疑不受世界多數國家承認，而此舉是否代表台灣承認索國？吳釗燮表示，設立代表處，具有官方性質，沒有人承認索馬利蘭，但卻有8國家跟國際組織在索國設立代表機構，包括：英國、丹麥、土耳其、衣索匹雅、歐盟、聯合國等。

此外，吳釗燮強調，索馬利蘭也在22個國家設有代表機構，包括：美國、英國、加拿大、法國、比利時、瑞士等，使用不同的名稱，但台灣跟其他國家的作法沒有不一樣的地方。

▲外交部長吳釗燮2月26日與索馬利蘭外交部長在台北賓館簽兩國議定書。（圖／翻攝自外交部推特）