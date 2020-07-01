我與索馬利蘭互設代表處　《環球網》報導2字回應：呵呵

記者柯沛辰／綜合報導

外交部長吳釗燮1日正式宣布，我與非洲索馬利蘭共和國（Somaliland）互設代表處。大陸官媒《環球時報》同日下午報導此事，並以「剛剛，台當局宣布『重大外交進展』，呵呵」作為標題，內容引述台媒報導，指台灣與索馬利蘭都是不被承認的「國際社會邊緣人」。

吳釗燮1日下午在記者會上指出，我與索馬利蘭同為民主自由理念相近國家，去年底開始交流後，今年2月派員成立辦公室，展開各項技術合作。如今籌辦互設代表處事宜，未來將互派遣外交官員拜訪，但受疫情影響，正式揭牌日期有待磋商，堪稱外交重大進展。

▲《環球網》報導標題出現「呵呵」2字。（圖／翻攝自環球網）

《環球時報》同日下午以「剛剛，台當局宣布『重大外交進展』，呵呵」為題進行報導，強調索馬利蘭並非與中國大陸建交的索馬利亞（Somalia），而是位於「非洲之角」、索馬利亞西北部，在1991年索馬利亞內戰時宣布獨立，未獲國際社會承認，「按照一些台媒的說法，索馬利蘭與台灣一樣，都不被國際承認，同為『國際社會邊緣人』」。

報導指出，消息傳出後，不少人在臉書留言譏諷，並引述台灣部分網友意見，諸如「這次台灣又要花多少錢阿」、「索馬利蘭又不是一個國家，只是來要錢而已，有什麼好炫耀的」、「兩個不被承認的『國家』互相取暖」、「第一次聽到這個『國家』，好像不被承認吧，這樣也那麼高興嗎？」

▲外交部長吳釗燮宣布，我與索馬利蘭互設代表處。（圖／記者屠惠剛攝）

對於這樣的疑問，吳釗燮在記者會上也特別說明，索馬利蘭自獨立以來，已歷經3次總統大選，包括英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟和聯合國都在當地設立代表機構，被視為是民主清廉國家，我與其他國家作法並無太大出入。

1991年，索馬利亞爆發內戰，北部伊薩克諸部落同年5月宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，儘管國際社會立場普遍支持索馬利亞政府及其領土完整，但索馬利蘭實際控制索馬利亞18個省份其中5個，是全球領土面積最大的非聯合國（UN）成員國。

地理位置上，索馬利蘭所處的非洲之角靠近曼德海峽，扼守紅海門戶，因此與其接壤的鄰國吉布地（Djibouti）不僅有駐外美軍在非洲最大基地、法軍最大駐外基地，連中國解放軍、日本自衛隊都在此建立目前唯一海外軍事基地。

▲截至2008年3月21日的索馬利蘭地圖。（圖／翻攝自維基百科）