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與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

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▲▼外交部索馬利蘭議題新聞說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮回應與索馬利蘭互設辦事處一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

外交部長吳釗燮1日宣布，將和非洲索馬利蘭互設辦事處、互派代表，但索馬利亞的背景受到外界質疑，包括其國際地位的孤立，且是從與中國建交的索馬利亞中獨立出來的國家，是否會讓台灣在國際間更邊緣化？對此，吳釗燮在記者會中強調，索馬利蘭已是獨立國家，台灣不會因為中國壓力就不做該做的事情。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

▲▼外交部長吳釗燮2月26日與索馬利蘭外交部長在台北賓館簽兩國議定書。（圖／翻攝自外交部推特）

▲外交部長吳釗燮2月26日與索馬利蘭外交部長在台北賓館簽兩國議定書。（圖／翻攝自外交部推特，下同）

外交部1日下午召開記者會，提及將和索馬利蘭互設辦事處、互派代表。被問到世界上尚未有國家承認索馬利蘭是一個獨立國家時，吳釗燮回應道，目前只是設立代表處的關係，雖然沒有國家承認該國，但卻有8個國家或國際組織在當地設立代表機構，包括英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、加拿大、歐盟等，而索國也在全球22個國家，包括美國、英國、加拿大等國家設立代表機構。

針對外交部推特上寫著「independent country」，是否認可索馬利蘭是獨立國家？吳釗燮認為，索馬利蘭在1991年就已經獨立，並且經過3次總統大選，被很多國家承認是非洲自由民主國家，是非常清廉、實質獨立的國家。

由於中國與索馬利亞有邦交，而索馬利蘭又是從索馬利亞內戰中獨立，是否會影響兩岸關係？吳釗燮提到，中國跟索馬利蘭並沒有建立邦交，他不認為中國跟台灣關係會因此變壞，且對台灣來講，中國在國際上給予的壓力無所不在，不論索馬利蘭有沒有與台互設辦事處，來自中國的壓力都很大，但台灣不會因為中國的壓力就不做該做事情，或是好的事情。

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