快訊／台灣、索馬利蘭確定互設辦事處、互派代表　

▲索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統比希（Muse Bihi Abdi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

非洲國家索馬利蘭總統比希 （Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。對此，外交部長吳釗燮也預計在今天下午三點半親自召開記者會，將正式宣布台索互設辦事處，並互派代表。

根據《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）報導，總統比希任命了一位通常被稱為台灣的中華民國代表，索馬利蘭與台灣長期發展關係，包括派出高層級的台灣官員代表團，以及外交官員之間的訪問。

對此，吳釗燮也將於下午3時30分，於外交部召開記者會，預計正式宣布台索互設辦事處，並互派代表；雖然兩國並未建立邦交關係，但也顯示台索關係更進一步。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，是一個實質上獨立的共和國，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，該國東部和邦特蘭（Buntland，經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州）接壤，西部和南部與衣索比亞接壤，吉布地在其西北方，北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里，首都哈爾格薩（Hargeysa）。