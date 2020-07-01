第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲：百感交集



▲柯文哲出席「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮。（圖／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程1日舉辦動土典禮，預計118年4月完工，明年4月中完成中繼市場，明年6月攤商搬遷至中繼市場繼續營運。台北市長柯文哲主持，柯致詞表示，相當百感交集，20年前就說要改建，而他上任後花了將近五年處理問題。

柯文哲說，2家市場均面臨卸貨場地和停車位不足、設備老舊、環境髒亂，銷售通路多元化及消費習慣改變等課題，以及低溫物流技術出現，造成談北市漁產運銷結構性轉變，內部環境不好，家外部環境改變，都需要改建市場。

柯文哲說，環評慢了一年，曾經想要便宜行事，但政府要求別人要守法，自己也要守法，最後依法行事，誠實的把環評做完，分階段施工，並避免防汛期問題。

柯強調，改建市場是台北市政重點，市場、夜市一定要改進，不能上面有會飛的蟑螂、地面有會跑的老鼠，過去市長不喜歡處理，因為攤商太多，利益糾葛很麻煩，但他認為不管怎樣還是要克服，「市政建設不要講說一定要我來剪綵才做」，今天開工的剪綵的也不是他。

柯文哲認為，萬華地區都是計畫也要一併處理，特別是萬大線也在開工，在這些重大硬體建設外，都是更新要同步思考，祈求早日完工，軟體提升是需要錢的，包括無現金交易，道招牌設計，不僅硬體預算，軟體預算還要再增加，他剛當市長，每次說要做什麼工程，公務員第一句話說沒有錢，但過去五年還了570億，公務員沒有理由搪塞，「錢撥給你，是怕你做不完而已」，藉著市場夜市進步，讓台北成為文明城市。

▲柯文哲出席「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮。（圖／記者宋良義攝）

新工處工務科科長郭俊昇表示，第一果菜批發市場位於臺北市萬華區萬大路，於民國63年啟用營運至今已45年，為全國最大規模批發市場，主要供應台北市及新北市之需求。另相鄰之魚類批發市場於民國64年完工，為全國最大消費的魚類批發市場，營運逾40年。

新工處工務科一果工務所主任陳國偉說明，包含主體工程(漁產大樓、果菜大樓)、聯外交通高架匝道及臨時攤棚等三大標的，將採「整體規劃、一次改建、分階段施工」方式進行，期望完成「在狹小的基地內規劃最大營業面積」、「在錯綜複雜車流中簡化人車貨動線」、「中繼市場搬遷一次到位無縫接軌」等三大挑戰。

陳國偉表示，第一果菜市場、魚市場改建案完工後，除保留原舊市場拍賣與零批機能外，將提升市場品質與衛生管理，優化物流效率、集貨、配送之服務，更將日本市場管理冷鏈物流概念導入臺灣，並兼具觀光與美食，建構出臺北美食文化、新市場、新地標。