柯文哲酸國民黨佔領議場：漏氣！鍛鍊好身體再去

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，國民黨6月28日下午佔領立法院，不過隔日隨即被民進黨奪回主席台，抗爭20小時就落幕。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲1日受訪表示，他們應該先鍛鍊好身體再去佔領議場，「其實冷氣不要開他們就會出來」，要佔領議會就要裝得像，坐沒幾小時就出來，「蓋漏氣的（台語）」。

對於國民黨霸佔議場20小時就結束，被指雷聲大雨點小，柯文哲酸說，他們應該先鍛鍊好身體再去佔領議場，實在是，「其實冷氣不要開他們就會出來」，接著又說，做什麼事情盡量專心、誠懇，要佔領議會就要裝得像，坐沒幾小時就出來，「蓋漏氣的（台語）」。

媒體問及，民眾黨有提出考監委人選，如今卻主張廢考監，是自打臉還是滾動式修正？柯文哲表示，「最後看到那個名單，算了，不要跟他們玩了，徹底...徹底絕望」。至於考監人事怎麼處理？柯文哲表示，排個專訪來回答問題，對於民眾黨是否拒絕投票，柯則沒有回答。

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