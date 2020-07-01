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實行港國安法..西方將「嚴重制裁？」　張曉明：不是被嚇大的

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲落實《香港國安法》被西方媒體質疑違反一國兩制承諾。（資料圖／路透社）

記者任以芳／北京報導 

《香港國安法》一個月內迅速執行引起西方媒體質疑，認為中共違反香港一國兩制承諾，未來大陸將會收到嚴重制裁。對此，大陸國務院港澳事務辦公室副主任張曉明今（1日）表示《香港國安法》完全符合一國兩制方針，並且引用香港人日常用語，「關你什麼事？當然我們也不是嚇大的，中國人看見別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了。」

談到香港出現偏離一國兩制的正確軌道情況，挑戰一國兩制的底線？張曉明強調，「有西方國家說我們要搞一國一制，如果這樣事情就簡單了，完全可以把中華人民共和國刑法、國家安全法等，直接適用香港特別行政區，何必大費周章為香港獨身訂做國安法。」《香港國安法》完全符合一國兩制方針，維護一國兩制，也沒有超出一國兩制的框架，立法效果現在就可以預見。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲《香港國安法》的實行補足香港過去23年來安全漏洞。（圖／路透社）

張曉明指出，西方都有一些人物出來說，認為中共破壞一國兩制，輕視香港的高度自治，好像香港的事情什麼都不能管，反而造成他可以隨意的指手畫腳。對此，張曉明提出多個疑問，「中央怎麼能夠讓各種反中亂港勢力在香港肆無忌憚的從事分裂國家等危害國家安全的活動，坐視不理？世界上有任何一個國家會對危害自身安全的犯罪，屢屢發生置之不理的嗎?」這是我們的國策，沒有任何人比我們更加懂得珍惜、了解一國兩制的真諦、定義權和解釋權。

▲▼國務院港澳事務辦公室副主任張曉明 。（圖／翻攝　央視）

▲大陸國務院港澳事務辦公室副主任張曉明 。（圖／翻攝　央視）

針對外界可能對大陸採取嚴厲制裁措施？張曉明回應，「我覺得這是強盜邏輯，我們現在做的是在制定中華人民共和國的一個地方行政區域恢復國家安全的法律。這個關你什麼事情？是完全是我們的內政，我又沒有去招惹你，沒找你惹你。你憑什麼對我動粗？」

最後張曉明引用香港人喜歡說兩句口頭語，「有沒有搞錯，關你什麼事啊？當然我們也不是嚇大的，中國人看見別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返。」

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