張曉明稱港版國安法是「香港守護神」　他當場撕毀移民表：有救了

▲大陸港澳辦常務副主任張曉明。（圖／翻攝自CCTV+）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院今（1）日舉行記者會，介紹香港維護國安法有關情況。港澳辦常務副主任張曉明指出，港版國安法是一國兩制的重要里程碑，這一部法律就可以安定香港，更是送給香港的「生日禮物」，社會一開始或有不同聲音，但他相信時間、事實會證明一切。

張曉明表示，「一國兩制」事業前無古人，世無先例，注定充滿挑戰，這次制定港版國安法是中央處理香港事務最為重大的舉措，是繼《基本法》之後，中央為香港專門制定的第二部重要法律。

港版國安法體現了全面準確貫徹「一國兩制」方針的主要求，把「一國兩制」的原則和底線進一步法律化，築牢了在香港特別行政區防控國家安全風險的制度屏障，對一國兩制實現行穩致遠，具有深遠影響。

▲移民示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

張曉明指出，港版國安法是香港繁榮穩定的「守護神」，是要懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，對他們高懸利劍，震懾干預香港事務的外部勢力，充分保護絕大多數香港居民的生命財產安全和所享有的各種權利自由，也包括充分保障在香港的外國投資者的合法權益，所以它將發揮香港繁榮穩定的「定海神針」的作用。

「香港國安法是香港發展重返正軌的轉折點。」張曉明透露，一周前聽取香港各界人士對於港版國安法的意見時，包含工商巨賈、專業精英、學校校長、計程車司機，都對香港返送中風波亂象痛心棘手，至今仍心有餘悸，甚至香港出現移民潮，「不是因為別的，是因為害怕黑暴，是因為看不到出路」。

張曉明也說，曾經有一位立法會議員告訴他，有一位好朋友不久前申辦到新加坡的移民手續，本來已經辦下來了，但一聽說中央將制定港版國安法時，就當場把移民的表格撕毀了，並激動地說「香港有救了」。

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