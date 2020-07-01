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影／10秒爆頭9次！超商店員開無雙Combo劫匪…「神手速」網笑翻：手起刀落

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記者鄭思楠／綜合報導

一段「男子持刀搶劫反被店員用啤酒瓶一頓暴打」的影片6月29日大陸社交媒體瘋傳，吸引廣大網友關注。影片中，一名男子凌晨進入超商持刀搶劫，隨後與店員展開搏鬥。隨後，店員拿起啤酒瓶，對搶劫男子頭部連續暴擊至少9次，砸碎6瓶啤酒。網笑翻稱，這手速真是手起刀落。

綜合陸媒報導，經核實，此事於6月17日發生在大連一家超商內。畫面中，不到10秒，店員一頓爆錘猛如虎，砸破6瓶啤酒，活活把歹徒給錘成了一個「人形開瓶器」。

隨後，店員一頓爆錘，把歹徒直接給錘懵了，而且趁著對方還沒回過神的時候，自己趕緊先溜了。店員逃出去之後，倒在店裡的歹徒，一身啤酒，還能踉踉蹌蹌站起來。

沒想到，在歹徒好不容易起身之後，店員拿著棍子從外面又回來「補刀」了。這次，屹立不倒的歹徒拿起手邊的啤酒瓶，朝店員扔過去。

見到這個情形，店員立馬放棄，往門外逃跑。之後，歹徒實在扛不住，想走出店門口，但也沒走出去，倒在了收銀台前。

▲▼劫匪10秒內連遭酒瓶6次爆頭。（圖／翻攝自微博）

▲劫匪10秒內連遭酒瓶6次爆頭。（圖／翻攝自微博）

網友看了影片都敬佩說，這個店員實在是穩準狠，啤酒瓶爆錘是對著頭部，但也只是錘懵，程度拿捏得有水準，「很快把人錘懵之後，自己還能夠安全逃跑去報警。」

此外，還有網友PO文驚呆表示，「這下男子一輩子都不敢搶劫了，印象太深刻了」、「這個頭真硬」、「這手速，那是真快，感覺是經過專業訓練的」、「腦袋挺抗揍啊，挨了6瓶還能反擊，電影都不敢這麼演」、「這是打地鼠？？」。

▲▼劫匪10秒內連遭酒瓶6次爆頭。（圖／翻攝自微博）

▲警方通報。（圖／翻攝自微博）

大連市公安局西崗分局官方微博6月29日通報，持刀搶劫的歹徒已經被刑拘；店員的那一頓爆錘屬於正當防衛，「經查，2020年6月17日1時34分許，犯罪嫌疑人劉男（33歲）在西崗區某超商內持刀搶劫，店員手部被劃傷後持酒瓶擊打犯罪嫌疑人進行正當防衛；接警後，西崗警方立即臨場，將犯罪嫌疑人抓獲。」

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