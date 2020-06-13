波蘭軍方坦承：5月入侵捷克　為阻擋疫情「意外併吞領土」

▲波蘭南部的一個小村莊Pielgrzymow，隔著一條小路就是捷克境內。（圖／翻攝自Google map）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲各國5月都還在忙於防堵新冠肺炎（COVID-19）之際，竟然傳出波蘭「趁機併吞」了鄰國捷克的領土。波蘭軍方坦承，確實有部隊進入了捷克境內，不過這只是一個誤會，而且只進入捷克領土一個很小的部分。

根據CNN報導，捷克外交部指出，波蘭士兵5月下旬跨入捷克國境，並且重新建立了新的邊境，在新冠病毒大流行期間，部隊一直封鎖兩國邊境部分地區，但是有捷克公民反映，要進入自己國境內的教堂，遭到波蘭士兵拒於門外。

捷克駐華沙大使館立刻採取行動，同時也通時捷克境內的波蘭對口單位，但是波蘭政府至今還沒有解釋「為何入侵我國領土」。

捷克外交部發言人還指出，波蘭方面以非正式的管道表示，這次意外只是波蘭軍方無意間造成的意外的誤會，「但我們仍在等待正式聲明」，現在波蘭軍隊已經不在當地，捷克公民也可以再度進入那一間教堂。

CNN追問捷克外交部，波蘭軍隊佔領了捷克領土多久的時間，捷克外交部只回答，「我們仍在等待正式聲明」。

波蘭國防部在12日發出聲明坦承，這是一個短暫的佔領，這是在邊境錯誤安置哨所發生的一起事件，這是一個誤會不是有意的行為，這項問題立刻得到了糾正，也獲得捷克方面的理解。

事件發生在波蘭南部一個叫做Pielgrzymow的小村莊，該村莊的對面，是捷克一處人煙稀少的鄉下地區，那裡只有一條安靜的小路，成為兩國的分界線。

波蘭國防部解釋，為因應新冠病毒大流行封鎖邊境，波蘭陸軍才會前往該地區，支援邊境警衛隊的工作，這項行動是武裝部隊作戰司令部直接領導邊防部隊進行。但是波蘭官方還是沒有證實，波蘭陸軍併吞捷克領土多久的時間。

歐盟國家之間的邊界幾乎是不存在的，因為歐盟公民基本上都享有跨越邊境的自由，但是隨著疫情的發生，各國封鎖邊境禁止外國人進入，使得這一項長期以來存在的默契變得複雜。

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