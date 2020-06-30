台南婦開車載女兒上學...與迴轉起重機相撞！車頭全爛一度受困

▲台南市46歲黃姓婦人駕駛自小客車，途經新市台19甲線與一輛起重機發生碰撞，自小客車車頭幾乎全毀，黃女受困駕駛座，台南市人員前往搶救脫困送醫救治，初步無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市46歲黃姓婦人30日上午7時多，駕駛自小客車載讀國中女兒上學，途經新市台19甲線與一輛起重機發生碰撞，自小客車車頭幾乎全毀，黃女受困駕駛座，台南市消防局據報派員前往搶救脫困，黃婦頭部受傷意識清醒，由救護車送醫救治，初步無大礙。

台南市消防局119勤務中心，30日上午7時多據報，今早接獲報案，指稱新市台19甲線，有自小客車與一輛起重機發生碰撞，自小客車車頭幾乎全毀，駕駛人受困變形車體內，119趕緊派遣新市、南科消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時，因自小客車車頭嚴重變形，黃姓婦人受困駕駛座，經消防人員協助搶救順利脫困。

據了解，黃姓婦人當時是載國中的女兒女去上學，兩人雖無大礙，但仍送往安南醫院檢查。善化分局警方據報，派員到場管制交通，並進行車禍勘查測繪蒐證。警方初步調查，起重機駕駛鄭姓駕駛，駕起重機於復興路159-40號附近由北向南迴轉，不慎與同車向南向北直行自小客發生碰撞，自小客車駕駛黃婦意識清楚，頭部出血送安南醫院治療，該路口無交通號誌。目前真正肇事原因及相關責任正由善化分局調查處理中。

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