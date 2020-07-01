港版國安法「恐斷中美關係」　裴洛西要求川普：動用所有資源反制！

▲川普考慮將動用所有資源懲罰中國通過港版國安法。（圖／路透社）

文／中央社

港區國安法在各國譴責聲浪中正式生效。美國眾議院議長裴洛西今天表示，國安法的通過顯示「一國兩制」已死，總統川普應考慮所有可動用工具，對壓迫香港自由自治的中國官員究責。

無視國際社會反對聲浪，中國全國人大常委會30日上午全票通過港區國安法，並在當地時間晚間11時正式生效上路。該法共明訂分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等4項罪名，最重皆可處無期徒刑。

對於中國強行通過港區國安法，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天發聲明表示，北京通過該法的目的，是為了擴大壓制香港抗議及言論自由的權利，並藉由這部殘暴、規範廣泛的法律，威懾、恫嚇及壓迫和平要求自由的香港人民。

裴洛西指出，北京選在香港主權移交23週年前夕通過港區國安法，顯示「一國兩制」已死；她呼籲所有愛好自由人士，齊聲譴責北京通過一部加速侵蝕香港政治、經濟自由的法律。

裴洛西並再次敦促川普，動用馬尼次基法（Magnitsky Act）與香港人權與民主法（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），對侵害香港自由自治的的中國官員究責並實施制裁。她強調：「我們必須考慮所有可動用工具，包括簽證限制與經濟裁罰。」

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）也推文表示，港區國安法讓中國秘密警察得以壓制香港，將會根本性改變港人生活方式。

麥高文呼籲，美方及國際社會應拿出強力作為協助香港人民，對中國政府究責。對於被迫逃離香港的人士，美國行政與立法部門也應支持為他們建立尋求避難途徑，國會也應通過法律停止出口防衛與警衛設備至香港。

為了反制中國推動港區國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，將對侵害香港自治的前任與現任中國官員施行簽證限制措施，並在昨日發聲明表示，北京作為讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港。

美國商務部昨日也宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。在參議院部分，共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天推文指出，北京實施反民主國安法，對香港與世界來說都是悲傷的一天。他表示，現在該問的問題是，北京是否會把新法用作囚禁泛民派領袖的藉口。

霍利說：「美國必須保持警覺，準備好採取進一步制裁懲治措施。」共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也推文表示，港區國安法讓中國能夠進一步打壓香港示威活動與異議人士，但他強調，美國不會背棄勇敢追求民主的戰士，並會持續為受壓迫人們發聲。