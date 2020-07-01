　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

港版國安法「恐斷中美關係」　裴洛西要求川普：動用所有資源反制！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲川普考慮將動用所有資源懲罰中國通過港版國安法。（圖／路透社）

文／中央社

港區國安法在各國譴責聲浪中正式生效。美國眾議院議長裴洛西今天表示，國安法的通過顯示「一國兩制」已死，總統川普應考慮所有可動用工具，對壓迫香港自由自治的中國官員究責。

無視國際社會反對聲浪，中國全國人大常委會30日上午全票通過港區國安法，並在當地時間晚間11時正式生效上路。該法共明訂分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等4項罪名，最重皆可處無期徒刑。

對於中國強行通過港區國安法，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天發聲明表示，北京通過該法的目的，是為了擴大壓制香港抗議及言論自由的權利，並藉由這部殘暴、規範廣泛的法律，威懾、恫嚇及壓迫和平要求自由的香港人民。

裴洛西指出，北京選在香港主權移交23週年前夕通過港區國安法，顯示「一國兩制」已死；她呼籲所有愛好自由人士，齊聲譴責北京通過一部加速侵蝕香港政治、經濟自由的法律。

裴洛西並再次敦促川普，動用馬尼次基法（Magnitsky Act）與香港人權與民主法（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），對侵害香港自由自治的的中國官員究責並實施制裁。她強調：「我們必須考慮所有可動用工具，包括簽證限制與經濟裁罰。」

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）也推文表示，港區國安法讓中國秘密警察得以壓制香港，將會根本性改變港人生活方式。

麥高文呼籲，美方及國際社會應拿出強力作為協助香港人民，對中國政府究責。對於被迫逃離香港的人士，美國行政與立法部門也應支持為他們建立尋求避難途徑，國會也應通過法律停止出口防衛與警衛設備至香港。

為了反制中國推動港區國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，將對侵害香港自治的前任與現任中國官員施行簽證限制措施，並在昨日發聲明表示，北京作為讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港。

美國商務部昨日也宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。在參議院部分，共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天推文指出，北京實施反民主國安法，對香港與世界來說都是悲傷的一天。他表示，現在該問的問題是，北京是否會把新法用作囚禁泛民派領袖的藉口。

霍利說：「美國必須保持警覺，準備好採取進一步制裁懲治措施。」共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也推文表示，港區國安法讓中國能夠進一步打壓香港示威活動與異議人士，但他強調，美國不會背棄勇敢追求民主的戰士，並會持續為受壓迫人們發聲。

ET快訊
時力美女議員比基尼辣照曝！雲林小辣椒吵架跳車..前男友交往7
直擊／超商預購三倍券！她帶5張健保卡「花8分鐘才成功」怒罵：
直擊／三倍券開賣小7、OK「機台無法連線」！狂轉圈圈等15分
快訊／《蜘蛛人2》男星68歲癌末亡　最後病況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

前女友塞成箱屍！冷血醫無法接受「愛人將結婚」　萬刀狂刮殘殺…自撞輕生殉情

科學家顯微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」　輕碰健康細胞…秒成殭屍細胞擴散！

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

下一個就是台灣！日本打算優先鬆綁「台灣人入境」

正妹直播主控「高層濫權」拐騙不當性行為　萬字文爆「多次侵犯」：受害者不只我

美疫情再起「單日激增4.5萬例」　川普：我對中國越來越生氣！

港版國安法「恐斷中美關係」　裴洛西要求川普：動用所有資源反制！

在美國染疫！女大生回中國後「感染71人」　爆發源頭曝光

抗衡中國！澳洲總理將宣布大幅增加「國防開支」

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

下一個就是台灣！日本打算優先鬆綁「台灣人入境」

正妹直播主控「高層濫權」拐騙不當性行為　萬字文爆「多次侵犯」：受害者不只我

美疫情再起「單日激增4.5萬例」　川普：我對中國越來越生氣！

港版國安法「恐斷中美關係」　裴洛西要求川普：動用所有資源反制！

在美國染疫！女大生回中國後「感染71人」　爆發源頭曝光

抗衡中國！澳洲總理將宣布大幅增加「國防開支」

川普點頭了！國防部提案撤駐德美軍9500人　曝後續行動

伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

聯合國終於要視訊投票「抗疫解決辦法」　延宕3個月全球確診破千萬

俄「懸賞獵殺美軍」疑雲延燒　波頓、民主黨籲川普：制裁莫斯科！

淡水河驚見「狗狗被河水沖走」命危！　圍觀民眾冷酸：一隻流浪狗幹嘛花力氣救

情侶遊屏東「神秘谷」陷泥濘輪胎空轉　泰武警借鐵鍊「車拉車」解圍

《亞洲電子競技公開賽》名單公布　TPA大隊長來襲　統神與湯米成隊友

「香港期交所客服」誆稱可代投資　熟女險匯14萬血汗錢

上班慘滑倒！她胯下秒被「9cm詭異物」整根刺穿　苦忍一週…醫拉出看傻了

下一個就是台灣！日本打算優先鬆綁「台灣人入境」

大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

「無限轉圈」1小時！10點恢復正常　三倍券預購首日超商系統一早大當機

今年別錯過！麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回來了　加碼鹹甜「海鹽款」新登場

巴鈺澎湖包整棟「民宿裸泳」　四天三夜拚做人...唯一行程曝光

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

踏破老舊地板　他在屋內墜入深井

網購特斯拉突當機...他狂按確認悲劇了

日官員：7月起與台灣協商開放入境

印度2男1女遭雷劈！村民「狂埋牛糞」下場慘

港區國安法刊憲生效　白宮：將強力對抗

日本稱港版國安法遺憾　陸回應了

即／伊朗德黑蘭北部爆炸　伴隨濃煙

27聯合國發聲：港版國安法破壞1國2制

美抗疫隊長佛奇：官民再不積極「單日增10萬例」

美國宣布：華為、中興是國家安全威脅

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

美股6月佳績！道瓊創「33年最大單季漲幅」

更多熱門

相關新聞

美疫情惡化　川普：我越來越氣中國

美疫情惡化　川普：我越來越氣中國

川普點頭！國防部提案撤駐德美軍9500人

川普點頭！國防部提案撤駐德美軍9500人

香港七一升旗舉行！警將嚴厲執法

香港七一升旗舉行！警將嚴厲執法

俄懸賞殺美軍　波頓、民主黨籲制裁

俄懸賞殺美軍　波頓、民主黨籲制裁

全美最後一州！密西西比將撤下邦聯標誌州旗

全美最後一州！密西西比將撤下邦聯標誌州旗

關鍵字：

港版國安法香港中國通過美國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面