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香港七一升旗舉行！抗議民眾出動遊行　港警將「嚴厲執法」

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▲▼ 香港七一升旗。（圖／翻攝自香港電台）

▲七一升旗現場。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

7月1日是香港主權移交23週年日，港府今早在灣仔會展舉行升旗儀式和酒會。升旗禮8時在金紫荊廣場舉行，儀式結束後，特首林鄭月娥在會展中心大會堂主禮慶祝酒會。因今日是「港版國安法」實施首日，有網民號召七一大遊行，港警也將「重兵」封鎖灣仔會展中心、金鐘政府總部等重點地區。

▲▼ 香港七一升旗。（圖／翻攝自香港電台）

▲香港特殊林鄭月娥和主要官員們均出席升旗儀式。（圖／翻攝自香港電台）

升旗禮今早8時在金紫荊廣場舉行，因考慮到公共衛生風險，儀式不會設立公眾觀禮區。升旗儀式結束後，在會展中心大會堂舉行慶祝酒會，由香港特首林鄭月娥主禮。

另一方面，社民連多名成員，包括梁國雄、吳文遠及黃浩銘等十多人出動，將由灣仔修頓中心，遊行至七一升旗禮會場外，抗議剛通過的「港版國安法」。

據《香港01》報導，由於法例已生效，警方將針對日後各種公眾活動執法，包括由民陣發起但遭警方反對的七一遊行。消息指，如果在集會、遊行中舞旗、叫口號及演講，而內容明示或暗示煽動或教唆分裂國家或顛覆國家政權，例如舉港獨旗、叫「香港獨立」等口號，甚至煽動台獨、藏獨、疆獨等，皆屬違法。

警方會在現場錄影及搜證，可行情況下會作出警告，要求在場人士聽從指示，警方也可以作即時拘捕，而拘捕前不一定需要預先作出任何警告。

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