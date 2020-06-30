「空中迴旋翻6圈」驚悚瞬間曝！國道休旅車慘遭連環撞…目擊者狂喊：太可怕

記者黃孟珍、陳羿妏／苗栗報導

苗栗國道一號北上128.2公里27日中午12時14分許發生一起追撞車禍！一台黑色休旅車疑似車速過快，導致前方白色休旅車被撞後，噴飛到外側車道，連翻6圈，而後方車輛目擊全程，將行車紀錄器影片PO上網，讓不少網友直呼「太可怕」。

▲苗栗國道一號北上128.2公里一台休旅車遭追撞，結果失控飄向外側車道連續翻滾6圈，畫面相當驚悚。（圖／翻攝臉書《爆癈公社公開版》，下同）

臉書《爆癈公社公開版》29日流傳一段10秒驚悚影片，畫面中可以看到黑色休旅車因不明原因，高速行駛追撞到前方的白色休旅車，而這台白色休旅車因被擦撞，失控往外偏移，結果再被外側車道上的自小客車二度撞擊，先側滾翻3圈，再空中迴旋翻3圈，這6圈恐怖瞬間，讓休旅車的車頭毀損嚴重，車窗玻璃也裂開，畫面相當悽慘。

警方表示，獲報後立即趕赴現場了解，並將車輛移至外側路肩，而這場車禍共造成2人受傷，另外本案相關車輛及駕駛均留於現場，無酒駕情事，後續將依規定處理；警方呼籲，用路人行駛國道如有疲勞或想睡覺情形，可至國道各個服務區休息站或下交流道休息，避免造成危險發生。

另外影片中，目擊的這對男女更是驚聲連連，男子看到車禍瞬間，破口大罵「甘霖老阿！北七喔，X你娘」，女子則是狂說3次「太可怕了」；影片PO出後，網友除了對於車禍瞬間直呼「衰小」、「好可怕」，激動的「實況轉播」聲音也讓網友歪樓笑翻。

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