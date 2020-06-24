疫情缺小姐！48歲媽媽桑自薦「上陣服務」　下秒脫衣糗爆…結局超展開

▲媽媽桑親自下海接客。（示意圖，非本文當事人／資料照）

圖文／CTWANT

今年新冠肺炎疫情全球大爆發，全台酒店及舞廳一度被勒令停業，讓特種行業生意大受影響。苗栗警方今年5月前往1間養生館查緝，由於疫情關係，當時店內沒有小姐可提供，48歲的媽媽桑不知眼前客人是員警喬裝，竟毛遂自薦幫忙服務，結果衣服一脫就被帶回偵辦。不過，檢方審理後認為罪證不足，最後處分不起訴。

《自由時報》報導，苗栗警方今年5月18日下午喬裝成尋芳客，到當地1間養生館查緝色情服務，然而當時因疫情影響，店內沒有其他小姐；王姓媽媽桑不願放棄賺錢的好機會，隨即透露自己可幫忙服務，並開出「半套2500元」及「全套3000元」價碼；雙方談妥後進房交易，員警見王女開始寬衣解帶，隨即表明身分，並將其帶回警局偵辦。

警訊後，王女被依妨害風化、媒介性交易等罪嫌移送地檢署偵辦；檢方調查後發現，媽媽桑當時雖有告知員警可提供性交易，然而並沒有積極證據顯示她有「媒介他人」從事性交易的舉動，因此無法舉證對方有妨害風化行為，最後認定全案罪證不足，裁定不起訴。

根據《刑法》第231條規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為者，可處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金，但必須以引誘、容留或媒介以營利為要件。

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