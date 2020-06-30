「罷王總部」成立　王浩宇：尊重公民權利！我還曾幫過發起人

▲「罷王總部」成立，王浩宇透露曾幫過罷王發起人。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對「罷王總部」30日成立，桃園市議員王浩宇表示，尊重公民權利，強調身為現任市議員，每一天做好為民服務工作；對於「罷王總部」發起人唐平榮，王浩宇說，唐曾因其父親被人打傷到他服務處請求幫忙，亦曾邀請他加入公益基金會活動，只是後來聽說唐幫前立委陳學聖助選，雙方就沒有再進一步連絡。

王浩宇進一步表示，「難道是我服務不好嗎？需要我幫忙的時候你來找我處理事情，不需要我幫忙的時候，你就來罷免我，這不是很奇怪嗎？真的很莫名奇妙！」王浩宇也指稱，他所聽到的是罷韓結束後，社會不需要那麼多的政治，而是需要更和諧、社會不需要再去撕裂，要投入更多的正能量，

▲唐平榮指稱，罷免王浩宇是為了下一代有更好的政治環境。（圖／記者楊淑媛攝）

唐平榮坦言也感謝王浩宇議員，在選上議員前，協助在粉專PO文有關於我父親被人打傷的情事；也對於陳學聖委員在他父親癱瘓住院兩年的期間，默默的幫助他父親，並提供協助永遠感恩。

但對於王議員說的替陳學聖委員助選ㄧ事，根本子虛烏有。因為，他身為公益基金會執行長，在桃園也參與相關社福活動，都會邀請在地政治人物一同參加，除了陳學聖委員之外，民進黨桃園市議員彭俊豪也是他非常要好的朋友。大家一起為社會做公益是非常好的事情，卻被王議員扭曲成助選。

唐平榮再次強調，罷王是因為他看到王浩宇議員用仇恨的言語，造謠抹黑或用公審網友的方來批鬥，憂心孩子未來的環境，被扭曲、混亂，在沒辦法視而不見下，唯一的方式就是挺身而出，罷免王浩宇。

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