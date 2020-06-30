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「一場小戰役整個黨都賠進去」　李來希：江啟臣把自己做小了

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場，朝野立委上演肉搏戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團28日下午攻占立法院議場，要求撤換陳菊接任監察院長、退回監察院人事案，原稱要占領3天3夜，最後不到20小時就散會。前全國公務人員協會榮譽理事長李來希30日表示，這次的抗爭，江啟臣不只把自己做小了，也把國民黨做小了，一場小戰役，黨主席與整個黨都賠進去。

李來希透過臉書表示，江啟臣把國民黨做小了，百年大黨進行鬥爭或抗爭行動，「猶如黔驢，僅剩蹄之」？一場突如其來的夜襲立法院，霸佔議場的遊戲不到20小時就落幕，民進黨迅速清理戰場，留下的卻是大家掉落滿地的眼珠子。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，搶占主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

李來希指出，作為立法院的反對黨，反對法案、人事議案、預算編列方式與規模，都是可理解的，監督執政天經地義，作為反對黨一員的江啟臣，加入立院黨團運作無可厚非，但江啟臣不僅是立委，還是建黨超過百年國民黨主席，統領的不只有38位立委組成的立法院黨團，代表的是國民黨，有15個縣市首長、19個縣市議會議長與無數縣市議員及民意代表的政黨，還有民進黨口中的附隨組織。

李來希認為，江啟臣行為舉止動見觀瞻，一言一行代表集體力量的展現，自古御駕親征是何等重大的事件，沒萬全準備是不可能輕率啟動，但這場抗爭看到的是什麼？幾乎毫無周延規劃與事前動員準備，倉促進行一場突襲行動，佔據議會的人數連38席立委都湊不齊，事到臨頭，才透過網路撂人支援，議場外聞訊趕來的人群稀稀疏疏，零零落落，毫無章法的組合。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場_江啟臣,林為洲,蔣萬安,洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現場，江啟臣、林為洲、洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

李來希再指，22個縣市黨部不見了，黨代表與地方議會代表寥寥可數，組織系統失靈了？還是黨主席指揮不動黨機器，指揮不動黨的幹部？光立委支薪與不支薪的助理就超過300人，哪裡去了？要進行非常規性的鬥爭，立委助理不能一起帶進議場協助？就算進不去，也可集結場外助勢，人呢？放著確定的黨代表、黨幹部、黨工人員、立委助理不去動員，卻透過網路想動員不可預知的群眾參與。

李來希提到，這次的抗爭，江啟臣不只把自己做小了，也把國民黨做小了，戰略性的角色被當成戰術性棋子使用，國民黨的戰略縱深不見了，一場小戰役，黨主席與整個黨都賠進去，透過這場實戰， 甚至連敵人都看到一個殘酷的事實，原來國民黨是那麼脆弱，黨主席或黨中央連號召的能力都沒有，猶似黔驢技窮。

▲▼國民黨議場門口記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團在議場門口。（圖／記者屠惠剛攝）

李來希認為，國民黨黨中央與立法院黨團權力結構過度重疊的結果，消滅立法院黨團幾乎等於消滅國民黨？問題是國民黨只有這樣的實力？顯然不是，問題出在哪？一個簡單的請求是，請江啟臣回到黨主席的高度來領導黨，衝鋒陷陣逞匹夫之勇，勇氣可嘉，但不是首要任務，展現格局與高度帶領黨才是「黨」務之急。

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