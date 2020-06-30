港版國安法162票全票通過　日官房長官譴責：有損國際社會信賴！

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

大陸全國人大常委會30日以162全票通過港版國安法，對此，日本官房長官菅義偉當天在記者會上表示，陸方不顧國際社會與香港市民的強烈憂慮，仍然通過該法，著實令人遺憾。

根據《產經新聞》報導，有關於陸媒報導港版國安法通過一事，日本官房長官菅義偉30日在記者會上表示，「正在確認詳細消息，但假如（港版國安法）真的通過了，我方對於（中國大陸）不顧國際社會與香港市民的強烈憂慮仍堅持要制定該法的行為，感到十分遺憾。」

菅義偉強調，香港的一國兩制對日本而言非常重要，「堅持香港維持自由開放體制、重視民主穩定發展是我國一貫的立場。」他提到，「通過港版國安法將有損國際社會對於『一國兩制』原則的信賴，我們將會持續與其他關係國進行合作，隨時採取適當措施。」

另一方面，中國國家主席習近平原訂於4月前往日本進行國是訪問，但受到全球新冠肺炎疫情影響無限期延後。對此，菅義偉表示，「至少在目前這個時間點而言，還沒有到協調具體日程的階段。」

人大常委會今（30日）早以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，下午將會公布詳情，預計7月1日起生效。該法案主要針對4項行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預，其中分裂國家及顛覆國家政權罪行最高可被判終身監禁，而在3個特定情況下中央保留管轄權，法例不具追溯力。

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