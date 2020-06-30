「港版國安法」上路在即　陸委會：提供港人必要的協助

▲港版國安法將上路。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

大陸「全國人大」今早以全票162票，表決通過《香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，外界預計最快7月1日起上路實施。對此，陸委會下午發出聲明表示，面對香港變局，政府已公布「香港人道援助關懷行動專案」，所設置「台港服務交流辦公室」亦將於7月1日正式營運，提供港人必要的協助。

陸委會表示，自中共宣布制訂「港版國安法」以來，各界質疑聲浪不斷，憂慮未來恐因言入罪、動輒得咎，而中共在港成立國安機構、對所謂「特定情形」具管轄權等，更使港人面臨更多的恐懼與鎮壓。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會說，台灣一向與國際社會共同關切香港情勢的發展，力挺港人捍衛核心價值的立場從未改變；為進一步落實對港人的照顧，已公布「香港人道援助關懷行動專案」，所設置「台港服務交流辦公室」亦將於7月1日正式營運，提供港人必要的協助。

陸委會說，政府將持續密注「港版國安法」實施情形、對香港各方面的影響，以及中共、港府後續的作為，並適時應處，以保障國家的安全與利益。

陸委會提到，將盡全力保障在港國人的人身安全，也呼籲國人注意前往香港可能面臨風險，若在當地遭遇問題，可撥打本會香港辦事處（駐地名稱:台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話（852-61439012），尋求協助。

值得注意的是，香港隨國安法上路在即，在疫情未消的背景下，《大公報》等港媒近日報導稱，香港西貢、大澳、香港仔、筲箕灣等碼頭船家近日頻頻接到偷渡台灣的詢問，蛇頭開價每人30萬到100萬港元不等，但據陸委會主委陳明通上月說法，港人來台必須是「合法入境」，才能符合港澳條例第十八條的援助對象資格。

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