新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」　鎖定市場、夜市小額消費





▲新北市長侯友宜宣布正式推出三倍券500元面額可兌換800元新北版購物券。（圖／經發局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜30日宣布，新北市正式推出地方版購物券，用三倍券500元面額可兌換800元新北版購物券，每張面額50元、共16張，新北市38座公有市場、5座公有夜市皆可使用，新北要補中央的不足，以小額消費快速帶動經濟起飛。

侯友宜說，新北市振興方案不論夜市、傳統市場、大賣場、觀光旅遊飯店都能適用，8月起再搭配月月抽獎活動，刺激民眾來新北市消費，獎項超過1萬份；此外，中央三倍券受限於面額問題，無法小額消費，新北市要補中央的不足，推出500元換800元的購物券，最小面額為50元，希望中央地方同心協力，讓經濟快速起飛。

新北市經發局上午舉辦「新北振興168」啟動記者會，新北市侯市長與市政團隊攜手業者啟動振興列車，以「單一窗口資訊整合」、「加碼增值」、「限定方案」及「優惠專區」，刺激消費嘉惠民眾。搭配中央振興三倍券使用，新北推出地方版購物券，用中央 500元面額兌換800元購物券，入住指定飯店滿額1000元再贈200元購物券。

經發局表示，自109年7月15日至12月31日止，8月起祭出月月抽獎活動，總計超過1萬份獎品，第一波抽獎加碼抽高級電動車，另12月底更加碼抽出一台最高級電動車，針對全國只要持有學生證者消費累積3,000元，加碼抽200台ipad、100台iphone、300台airpods。歡迎大家來新北消費抽好康。

侯友宜表示，因應國內疫情趨緩，為刺激民眾消費、帶動地方經濟，新北市府串聯境內近千家店家，推出食、衣、住、遊等各式超值優惠。並響應中央提出的振興三倍券政策，加碼推出「新北振興168」，鼓勵在地消費。本次活動只要在新北市境內各地商場、商圈、市場、夜市、觀光工廠、旅館、運動聚點、藝文館舍及文藝賣店、農會超市、漁港漁市和休閒農場等超過1,000處場域消費，就可享有超值優惠折扣。

同時，新北市攜手宏匯廣場、Panasonic、聲寶、淡水福容、板橋凱撒飯店、新板希爾頓、趣淘漫旅-台北、三井outlet、秀泰影城、京站廣場小碧潭店等多家民間業者共同響應。期望藉由與民間業者以互利互惠的方式，帶動新北消費氣氛，達到振興產業經濟目的。

經發局表示，「新北振興168」方案，於7月15日起只要在活動網站登錄，即可享有實體三倍券500元換新北購物券800元的超值回饋，可用於新北夜市及市場，限量15000個名額，8月開始兌換，可用到12月31日。

另外，針對新北市場、夜市與免用統一發票的微型店家，只要在8月底前消費，與特約店家的識別貼紙合照，並打卡上傳照片至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，就有機會獲得電影票券、百貨禮券、保冷袋等獎品。

觀光旅遊局也說明，為鼓勵民眾留住新北，市府與超過50家旅宿業者合作推出「逢8則發」活動，在7月15日至8月31日的活動期間，遇8號、18號、28號，除了既有的優惠房價，再打8折，合作業者持續募集中。

另外，觀旅局表示，自9月份起入住「新北ok旅館」，住宿消費滿1000元，即有機會獲得價值200元之新北購物券，可用於新北夜市及市場，限量12,500個名額，先搶先贏，歡迎大家可優先規劃新北旅遊行程。

▲新北市經發局推出新北版購物券。（圖／經發局提供）