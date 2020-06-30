黃之鋒宣布退出香港眾志　曾遭爆國安法一過就被捕

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國人大常委會30日以162票全票通過「港區國安法草案」，被大陸官媒形容為「亂港分子」的香港眾志秘書長黃之鋒隨後在臉書發文，宣布辭去香港眾志秘書長職務，並退出香港眾志。他強調，香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。

被媒體稱為「港版國安法」的草案，全稱是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，在全國人大常委會上午表決通過後，預計下午便會公布詳情，並在7月1日起生效。

在草案表決前，大陸社運人士王丹曾發文表示，據自己掌握的消息，草案通過後，壹傳媒創辦人黎智英及香港眾志秘書長黃之鋒有可能會在7月1日被逮捕。言下之意，直指兩人將成為「港版國安法」上路後，首批祭旗對象。

黃之鋒在草案通過後，上午10時46分在臉書發文，宣告退出香港眾志並辭去秘書長職務，以下為聲明全文：

自創立眾志而來，團隊伙伴未曾離開政治風眼，在抗爭路上即使面對再高的巨浪，大家未曾退卻，跟我迎難以上，我實在心存感激。

然而當國安惡法壓境、解放軍演示狙擊「斬首」，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天。

嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。

香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。一年的時代革命，造就無數覺醒的人，走在城市裡的、每天肩碰肩的，清潔工到西裝友，都有可能是抗爭中的無名傳奇。只要香港人仍在，他們就得永遠懼怕我們、防範我們。

我相信此刻世界上仍有無數雙眼，關切著香港，也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。

願榮光歸香港，願眾人平安。

黃之鋒

二零二零年六月三十日