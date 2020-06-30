太陽馬戲團聲請破產保護！CEO親口認：疫情以來0收入

▲太陽馬戲團正式聲請破產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

加拿大表演團體太陽馬戲團（Cirque du Soleil）因不敵疫情影響，於本月29日正式向法院聲請破產保護，未來公司將會在加拿大政府和私人股權公司的協助下進行債務重組。據悉，太陽馬戲團早在今年3月就已經傳出裁員公司95%的員工，且正研究債務重組方案。

根據CNN報導，美國最大私人股權投資公司TPG資本、中國最大民營綜合企業控股公司復興國際和加拿大魁北克儲蓄投資集團將投資3億美元（約88億新台幣）並接管債務，而加拿大魁北克投資局也提供2億美元（約58億新台幣）給太陽馬戲團做債務融資使用，並要求投資者仍要將總部設於加拿大蒙特利爾。

▲太陽馬戲團在疫情爆發後零收入。（圖／翻攝自Facebook／Cirque du Soleil）



太陽馬戲團CEO丹尼爾（Daniel Lamarre）表示，「在過去的36年間，太陽馬戲團一直是一個非常成功且持續盈利的組織，但由於新冠肺炎疫情導致我們所有的演出都被迫取消，自從零收入以來，身為管理層的我們必須採取果斷的行動來保護公司的未來。」

據了解，太陽馬戲團在疫情爆發前就已經面臨債務危機，但由於疫情，他們被迫取消了數十場的演出，包括「Michael Jackson ONE」、「O」、「The Beatles LOVE」等等，其中也包括在拉斯維加斯常駐的6場表演。