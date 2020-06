病毒進化高清照曝！美團隊揭殭屍細胞伸「多重觸手」捕捉健康細胞　感染更快

▲病毒利用「殭屍細胞」捕捉鄰近的健康細胞。(圖/翻攝自推特「@LINFOCIT0」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國加州大學舊金山分校研究團隊發現,本就讓科學家難捉摸的2019新型冠狀病毒,又出現了「詭異的轉變」;病毒先是感染宿主的第一顆細胞,使其變成「殭屍細胞」,而殭屍細胞會遵從病毒的指令,伸出多隻觸手(絲狀偽足,filopodia)去接觸鄰近的健康細胞,接著注射病毒毒液進到細胞的基因指令中心,就又多了一個殭屍細胞。

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導,該研究團隊為國際團隊,研究結果已於上周五(26日)在《細胞》期刊上刊登。直至今日,科學界普遍認為病毒是透過在口腔、鼻腔、呼吸道、肺部和血管中,找到健康細胞並依附在表面,把它變成一座病毒增生的「工廠」;然而團隊發現病毒又進化了,他們指出新冠病毒的新招,似乎就是透過支狀擴散的方式,注入毒液挾持細胞,再下令生出絲狀偽足的細胞去捕捉鄰近健康細胞,這種方式大大增進感染的效率。

A new study by an international team led by UC San Francisco finds that cells infected with SARS-CoV-2 quickly begin to grow new branching arms or dendrites — referred to clinically as filopodia — which are are themselves studded with fresh virus. https://t.co/N4bDpmk3qW