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病毒進化高清照曝！美團隊揭殭屍細胞伸「多重觸手」捕捉健康細胞　感染更快

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▲▼美國加州大學舊金山分校研究團隊發現，病毒感染細胞後會透過其絲狀偽足去捕捉其他健康細胞。（圖／翻攝自推特「@LINFOCIT0」）

▲病毒利用「殭屍細胞」捕捉鄰近的健康細胞。（圖／翻攝自推特「@LINFOCIT0」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州大學舊金山分校研究團隊發現，本就讓科學家難捉摸的2019新型冠狀病毒，又出現了「詭異的轉變」；病毒先是感染宿主的第一顆細胞，使其變成「殭屍細胞」，而殭屍細胞會遵從病毒的指令，伸出多隻觸手（絲狀偽足，filopodia）去接觸鄰近的健康細胞，接著注射病毒毒液進到細胞的基因指令中心，就又多了一個殭屍細胞。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，該研究團隊為國際團隊，研究結果已於上周五（26日）在《細胞》期刊上刊登。直至今日，科學界普遍認為病毒是透過在口腔、鼻腔、呼吸道、肺部和血管中，找到健康細胞並依附在表面，把它變成一座病毒增生的「工廠」；然而團隊發現病毒又進化了，他們指出新冠病毒的新招，似乎就是透過支狀擴散的方式，注入毒液挾持細胞，再下令生出絲狀偽足的細胞去捕捉鄰近健康細胞，這種方式大大增進感染的效率。

研究團隊表示，絲狀偽足增增進感染的方式，應是病毒進化的其中一種方式，病毒可能已經發展出2種禍更多的方法，讓它能快速感染更多健康細胞。

研究團隊的目標是藉由觀察分析病毒的感染方式，進而找到有效的治療藥物；他們相信已經找到了7種能夠阻擾病毒攻佔細胞的藥物，這些化學合成藥當中，大部分原本是用作癌症治療，但團隊在試驗過後發現，它們的確能在一開始，就有效阻擋病毒絲狀偽足所發出的化學訊號，使其無法捕捉健康細胞。

7種藥物包括美國禮來公司製造的「ralimetinib」藥物，以及用來治療急性骨髓性白血病的「gilteritinib」（Xospata），還有一個正在實驗中的，設計用來治療膽管癌和兒童一種腦癌的抗癌藥物「Silmitasertib」等。

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