香港移交23周年　陸委會：北京背棄承諾

▲大陸全國人大審議港版國安法，有香港居民因此上街抗爭。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

明（7月1日）是香港主權移交23周年，陸委會在今天發表的研析報告中指出，過去一年，中共背棄對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，透過涉港系統人事調整、擅訂「港版國安法」等手段，續緊縮對港掌控，香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。

陸委會每年公布對香港、對澳門情勢研析報告，提供政府作為調整港澳政策之參考。尤其是今年在北京推出「港版國安法」的背景下，為體現蔡英文總統稱香港具體作為，陸委會已於日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，設置「台港服務交流辦公室」（7月1日正式營運），提供港人來臺就學、就業、投資創業、移民定居等專案諮詢與協處服務。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

根據陸委會30日發布的「香港移交23週年情勢研析報告」，除整體情勢分析外，總共提出六點看法，包括一，中共藉口「止暴制亂」干預香港自治，嚴重衝擊「一國兩制」；二，香港各項經濟指標呈疲弱，創歷史新低；三，中共介入損害香港新聞、教育自主與司法獨立性；四，國際重新評估對香港的特殊待遇與營商環境；五，中共強力推動陸港融合，陸港間矛盾卻持續惡化；六，因應香港變局，提供協助與關懷，並密切評估應處。

陸委會表示，過去一年，中共背棄其對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，透過涉港系統人事調整、組織升格，大肆抓捕、檢控示威者，以及繞道香港立法會，擅訂「港區國安法」（或稱「港版國安法」）等手段，續緊縮對港掌控。

報告稱，受全球經濟增長放緩、美中貿易摩擦、香港情勢不穩定及肺炎疫情等多重因素影響，香港GDP、就業、出口等多項經濟指標均現疲弱；另北京持續深化粵港澳大灣區建設，以及經濟惠港融合措施，惟陸港矛盾叢生，且國際評比機構就香港對中國大陸高度依賴提出警示，其中美國傳統基金會在今年3月發布的調查結果，香港更喪失蟬聯25年的全球最自由經濟體地位。

陸委會稱，民主自由與人權法治為臺港共享的普世價值，鑒於中共執意推動「港版國安法」致香港變局，本會將持續密注相關發展並動態因應。

綜合港媒報導，一連3日的大陸十三屆全國人大常委會第20次會議今（30）日閉幕，人大常委會今早以162票全票通過「港版國安法」草案，下午將會公布詳情，預計7月1日起生效。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》主要針對4項行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預，其中分裂國家及顛覆國家政權罪行最高可被判終身監禁，而在3個特定情況下中央保留管轄權，法例不具追溯力。

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