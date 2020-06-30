港版國安法傳7/1實施　 林鄭月娥「7個字」回應

▲林鄭月娥今早召開記者會。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國人大常委會今（30）早閉幕，會上以全票162票表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》。行政長官林鄭月娥今早召開記者會，稱由於全國人大常委會仍未結束，現在不適合回應任何提問。

林鄭月娥雖在會上未正面回應，但她承諾當法例通過，並列入《基本法》附件三，由特區政府公布實施時，她會盡最大努力回應提問，特別是如何落實及執行。對於美國稱要取消香港特殊待遇，她指出，任何制裁都不會害怕，相信中央會提出反制措施，香港也會全力配合。

據了解，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》主要針對4項行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預，其中分裂國家及顛覆國家政權罪行最高可被判終身監禁，而在3個特定情況下中央保留管轄權，法例不具追溯力。

因應「港版國安法」的通過和實施，香港警察29日就開始布防，7月1日將「重兵」封鎖灣仔會展中心、金鐘政府總部等重點地區，未來2天至少有3000至4000名警力戒備。

另外，「港版國安法」通過之前，美國國務卿蓬佩奧29日在Twitter發文，稱美國停止向香港出口美產國防設備，以及由商務部負責的敏感軍民兩用相關技術，若大陸現在以「一國一制」對待香港，那麼美國必會如此看待香港。