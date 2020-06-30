黃智賢：只要北京讓香港成為中國的香港　很快就可還「港版國安法」公道

▲名嘴黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸全國人大常委會30日上午以162全票通過「港版國安法」，預計7月1日起上路，消息公布後引起外媒高度關注，總統蔡英文譴責中南海此舉「證明一國兩制的不可行」。不過，名嘴黃智賢30日下午則在臉書發文認為，港版國安法「哪一條違反了香港基本法？」現在北京只要做好一件事，就是讓香港真正成為中國的香港，讓香港人更幸福。

蔡英文30日上午表示，中國大陸曾經承諾香港50年不變，國安法通過讓人看到這個承諾確實打了很大的折扣，對中國大陸沒辦法履行承諾感到非常的失望，也證明一國兩制的不可行。

蔡英文也指出，希望香港人民可以持續堅持他們所爭取的自由跟人權，台灣也會對他們的追求表示支持，「我們有一個專案對港人提供人道協助跟關懷，台灣成立台港服務交流辦公室，七月一號就會開始運轉，希望在具體行動上進一步提供香港朋友在協助，幫助他們在台港交流上很多需要幫忙的地方。」

不過，黃智賢對於人大常委會通過「港版國安法」有不同看法。她表示，「所有反對的人，跳腳的人，能不能不要用形容詞反對？因為用形容詞，就是自己心虛的表現。就開釋我們一下，哪一條違反了香港基本法？哪一條是不對的？」

黃智賢質疑，「美國，英國，各國，沒有自己的國安法？」要不要比較各國國安法？難道香港突然成為一個獨立王國，不受大陸憲法管轄？

「港獨們現在繡紅旗的繡紅旗。」黃智賢直酸，有緊急退出政壇的、有逃到台灣讓蔡政府豢養的，也有去英美繼續搞港獨的，「戲碼繁多」。她還表示，「現在，北京只要做好一件事，就是讓香港真正成為中國的香港，讓香港人更幸福。公道，很快可以還。」

▼黃智賢30日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界）