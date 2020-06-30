最討厭副駕駛座2行為！「脫鞋抬腳」秒NG　老司機更恨這項：睡覺的好多了

▲原PO好奇，一般駕駛最討厭副駕駛做什麼事。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為駕駛，不僅要隨時注意路況，如果還要忙著看導航、認路，整趟路程會相當耗神，這時如果看到副駕睡爽爽，有些駕駛難免會心中不平。有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「最討厭副駕做什麼？」好奇副駕做什麼最討人厭，是睡死還是醒著但都不講話，又或是狂吃雞排都不餵駕駛，話題引發熱論。

這位網友在文中發問，「副駕做什麼最討厭呢？」並列舉3種行為，「是不管駕駛直接睡死？還是陪駕駛醒著硬撐但都不講話？還是狂吃雞排、然後都不餵駕駛？」結果一看到貼文，馬上有人留言「抬腳，怕他的額頭不見」，而且還超多人認同，「抬腳我真的不行，女友也不行」、「抬腳和睡覺」、「抬腳真的有夠X背，一堆女的很愛抬。」

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▲有些駕駛開車時不喜歡被指揮。（示意圖／pixabay）

除了抬腳之外，「教駕駛開車」也讓許多駕駛很火大，「指揮交通吧」、「太吵、不分交通情況霹靂啪啦問一堆，還要我回答」、「嘴巴駕駛」、「指揮真的很機車」、「指揮真的很煩，怎麼不自己開」、「在旁邊一直碎碎念的副駕吧？睡覺的很好，至少不會干擾我」、「指揮，不信任駕駛一直碎念。」

其他網友也紛紛熱論，「一直滑手機都不理我」、「擋住後照鏡，其他的沒差」、「睡死，不看導航」、「蹺腳、盤腿坐」、「睡覺，當我司機、當我不會累」、「要看是誰坐副駕」、「自願說要導航結果報錯或晚報……ex剩下50公尺說要右轉之類，從此後我都自己看」、「動方向盤真的是碰到底線。」